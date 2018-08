Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Yhdessä etiäpäin

Liian harvoin tulee annettua kiitosta hyvästä työstä ja onnistumisista, on paljon helpompi huomauttaa toisten virheistä ja epäonnesta. Varsinkin jälkiviisaus on mahtava laji, siinä saa mahdollisuuden kertoa kuinka itse on ollut oikeassa ja muut väärässä. Myönnän itsekin siihen aika ajoin lankeavani. Lue lisää