Lukijoilta: Lyhyesti

Yle, uskaltaisitko?

Kiitän Kyösti Mäkimattilan kannanottoa ja myös meidän väki yhtyy siihen täysin! Me haluaisimme kuunnella Radio Suomen ajankohtaiset jutut varsinkin aamun tunteina, mutta kyllä ne nykyisin menevät meiltä ohi vain koska välissä soitettava musiikki niin täydellisesti pilaa aamutunnelman.

Voisikos Yle tilastojensa tueksi testata kuulijakuntaansa vaikkapa tässä maakunnassa niin, että vaihtaisi musiikkitarjonnan joksikin ajanjaksoksi? Tilastot sitten kertovat miten numeroille ja prosenteille kävi. ”Uskalla uudistua” oli Ylen slogan joskus aikoinaan. Uskaltaisitko kokeilla tällaista, Yle?

Liisa A-K

Meidän Yle

Olikohan yleläisen kirjoitus tällä palstalla? Meni yli ymmärrykseni.

Niin vähättelevää tekstiä. Suomi-radiokanava on ymmärtääkseni tarkoitettu kaikenikäisille. Sitä kuunnellaan. Häätäisitkö muunlaista musiikkia haluavat muille kanaville?

Meneekö imago, jos siellä soittolistoilla olisi tangoa, humppaa, foksia, haitarimusiikkia, jatsia... Meneekö imago pilalle, jos juontajat olisivat asiallisia. Eivät kikattaisi keskenään, eivätkä syöttäisi omaa arvomaailmaansa kuulijalle.

Radion puolella ei ole ala-arvoisempaa viihdettä, kuin tohtori Raimo. Hänellä on pieni eduskunta. Vihreät, Sdp ja vasemmisto ovat pudonneet eduskunnasta.

Lapuan kauppaopisto

Lapuan tärkeän kauppaopiston toiminta voisi jatkua entisen Kiviristin yhteiskoulun asiallisissa tiloissa.

Tsöperi

Suojelijat soita ja metsiä ennallistamassa

Metsien ennallistaminen (hoitamattomuus?) johtaa nopeasti hiilensidonnan vähenemiseen, joka on ristiriidassa hiilipäästöjen vähentämistarpeen kanssa.

Soiden ennallistamisessa nostetaan veden pintaa turpeessa ja vähennetään turpeen hajoamista ja hiilidioksidiksi. Tässä on unohtunut se, että turve jatkaa veden alla hajoamistaan ja vapauttaa metaania, joka on 25 (GWP100v) kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Metaanipäästön määrä riippuu suon rehevyydestä. Rehevä luonnontilainen suo on merkittävä metaanin lähde. Vaikka suon pintakasvit yhteyttävät hiilidioksidia, on metaanipäästö niin suuri, että kokonaisvaikutus suon osalta on ilmastoa lämmittävä.

Kuuma ja kuiva kesä (kuten nyt) on laskenut soiden vedenpintaa. Tämän seurauksena turpeen pintakerroksista on hajonnut hiilidioksidina ilmaan jopa viiden edellisen vuoden turvekertymä (n. 50 m3/ha). Kasvavan puun osalla näin ei käy.

Marjailija

Lapua

Merkonomi

Kuolemantuomioko pelote?

Monet luulevat, että kuolemantuomio on pelote, valitettavasti näin ei olekaan. Ihmiset eivät ajattele ja mieti seurauksia ja rangaistuksia ja kiinnijäämisen riskiä. Kuolemantuomiossa ei liioin olisi varaa erehtyä, mutta sekin mahdollisuus on yhä nykyaikanakin voimassa.

Valtion ja yhteiskunnan rikollinen aines taitaa olla rasisteja, sosiopaatteja, psykopaatteja ja muunlaisia luonne- ja persoonallisuushäiriöisiä.

Vaikka kuolemantuomio ei pelota sen enempää kuin pitkä tai elinkautinen vankeustuomio, niin tuomioiden ja rangaistuksien on vastattava kansan oikeustajua. Näinhän ei ole Suomessa ollut pitkiin aikoihin.

Suomi 101

Seinäjoki

Ilmastonmuutos on liioiteltua

Lisää ”ilmastonmuutosta” tänne kiitos. Talvet ovat kylmiä ja pitkiä ja kesät kuumia. Tosin harmi maanviljelyn kannalta tämä kuivuus (1973 kesä oli kuivempi).

Sitä en sano mitä mannerjäätiköille tapahtuu tai Brasilian sademetsille, mutta Suomessa ei merkkejä.

Vihreät vs. faktat

Yleisö äänestämään

Nyt se totuus tuli julki oikein tangotuomari Tarjan suusta, kun sanoi kahdelle finalistille, Virpille ja Saanalle, että kerrankin hän valvoi yönsä naisten takia, että olisi halunnut antaa kaksi kruunua kun on vaikea valita voittajaa jne.

Siis pe-la välisestä yöstä puhui ja kuusi finalistia esiintyi vasta lauantaina, eli tiesivät jo perjantaina, ja paljon aikaisemminkin, ketkä valitsevat jatkoon, ja tiesivät koko kilpailun ajan, koska kuuntelivat heidän laulujaan.

Sitten lähdetään tuomaripöydästä muka miettimään asiaa. Miksi huijaatte? .

Kiitän Tarjaa totuudesta, joten enää sitä ei tarvitse salata. Antakaa jatkossa yleisön/television kautta katsovien äänestää, niin ainakin asia tapahtuu oikein.

Se on helppo järjestää ja tulee rehelliset mielipiteet.

Onko tälle kannattajia?

Turhia tuollaiset tuomarit