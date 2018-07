Lukijoilta: Lyhyesti

Haluaako Yle edes ymmärtää?

Yle (Jere Nurminen Ilkassa 19.7.) kiistää jyrkästi Kyösti Mäkimattilan väitteen, ettei iskelmällä ja vanhalla tanssimusiikilla ole sijaa Ylen tv- ja radio-ohjelmissa. Valitettavasti Kyösti on kuitenkin oikeassa, ja koko kansan Yle väärässä: kaipaamaamme iskelmä- ja tanssimusiikkia ei löydy tv:n Suomi Lovesta eikä All sång på Skansen –ohjelmasta. Palauttakaa edes jokin Kesäillan valssin tapaisista ohjelmista, niin myös me tulemme huomioiduksi.

Radio Suomen puolella muka viidennes on iskelmämusiikkia? Tätä on kuulkaapa vaikea hahmottaa, koska perinteinen iskelmä- ja tanssimusiikki on lokeroitu tiiviisiin paketteihin, tiettyihin kellonaikoihin esitettäväksi, kuten Tarja Närhin Iskelmäradio sunnuntaiaamuun.

Miksi tämä musiikinlaji ei saa olla tasapuolisesti edustettuna puheohjelmien välissä soitettuna muiden ”nykyiskelmien” ja poppitykitysten kanssa? Opittaisiin kuuntelemaan erilaisia musiikkityylejä.

Aavan meren tuolla puolen voi olla joskus hyväkin vaihtoehto Mitä vittua -tunteelle.

Ääni Kyöstille

Parhaat voittivat Tangomarkkinoilla

Eipä olleetkaan valitut kuninkaalliset eka kertaa yrittämässä. Jarno Kokko yritti jo kolmannen kerran, ja osasi väsyttää tuomarit taas uudelleen.

Mutta parhaat voittivat, varsinkin Saana, ilopilleri ja tunteikas, ja myös näytti sen, ja se tuli luontevasti, ei ollut mitään esitystä.

Sanna

Tuuletin

Pöytä-, ym. tuulettimia ei kannata pitää päällä, muuten kuin silloin, kun joku oleskelee vaikutusalueella. Kaikki tuulettimen kuluttama sähkö muuttuu lämmöksi huoneilmaan. Liikkuva ilma tuntuu viileämmältä, vaikka tuuletin oikeasti lämmittää.

Vaikutus on pieni, mutta näillä keleillä kukaan tuskin kaipaa huoneeseen lisälämpöä.

Tuuleton

Ilmastonmuutos

Kun viime talvena oli muutaman viikon normaaleja talvipakkasia, niin ilmastonmuutoskriittiset nuivat kyselivät että eikö sen ilmaston pitänyt lämmetä, ja miksi vihervasemmisto on niin hiljaa ilmastonmuutoksesta.

Nyt kun on koettu mittaushistorian kuumin ja kuivin toukokuu, ja pienen hengähdystauon jälkeen meneillään sellainen kuivuuden ja tappajahelteiden putki, jota näillä maisemilla ei ole ennen koettu, niin voidaan todeta ilmaston hurjasti lämmenneen.

Varsinkin kun maapalloa juuri nyt kietoo ennennäkemättömän laaja kuumuuden aalto.

Miksi kriittiset nuivat ovat nyt niin hiljaa?

Minä ensin