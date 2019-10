Lukijoilta: Luoja ei joutilasta elätä

Lukijoilta: Imetys ei ole prioriteetti numero yksi

Hyvää imetysviikkoa! Ja sinua harmittaa. Kaikilla imetys ei vain onnistu, tiedättehän? Miksi siis lisätä pahaa mieltä ja pettymystä niille, joille imetys on vaikeaa tai jopa mahdotonta? Vouhotetaanko imetyksestä liikaa? Ja entäs ne äidit, jotka uupuvat imetystaakan alle? Tai ne vauvat, jotka kuivuvat, kun äidiltä ei tule tarpeeksi maitoa? Ja on niitäkin, joilla on elämässä muita, niin isoja ongelmia, että tärkeintä vain ruokkia vauva, imetyksestä viis. Lue lisää