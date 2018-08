Lukijoilta: Takaisin maaseudulle?

Kyselyn mukaan 70 prosenttia suomalaisista kannattaa koko maan pysyttämistä asuttuna. Tulos lie ymmärrettävä, sillä maamme asujaimistosta valtaosa on joko lähtöisin maaseudulta tai asuu siellä edelleen. Juuret tuoreuttaan vaikuttavat. Kaupungistuminen on ollut Suomessa sukupolvia jäljessä Keski- ja Etelä-Euroopasta. Siellä varsinainen kaupungistuminen on tapahtunut jo ennen toista maailmansotaa. Lue lisää