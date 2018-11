Lukijoilta: Legenda susien salametsästyksestä

Lukijoilta: Mopoautot ovat vaarallisia!

Nuoret saavat mopokortin 15-vuotiaana, ja monet ostavat mauton eli mopoauton. Kun yksi kaveriporukasta saa mauton, se on pian kaikilla muillakin. Mautot ovat vaarallisia, sillä niissä on vain kevyt kori päällä. Jos sattuu kolari autoa ajavan kanssa, on mautoa ajava alakynnessä, eikä mautossa ole edes airbagia joka lisäisi turvallisuutta. Lue lisää