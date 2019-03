Lukijoilta: Lapuan merkittävin rakennus vaarassa?

Suomessa on vain yksi talo, jossa sekä kiteytyy Suomen itsenäisyys sen alkumetreiltä alkaen että sijaitsi maamme ensimmäinen maaseutukirjakauppa. Se on Lapualla, Kirkonsillan kupeessa. Legendaarinen Kosoolan taloo, joka on pantu myyntiin.

Kosolassa oltiin Isänmaan asialla. Tsaari heitettiin nurkkaan ja otettiin oikeus omiin käsiin. Vihtori kasvoi tällaiseen ajatteluun jo nuorena.

Vuonna 1902 hän seurasi ns. laittomien kutsuntojen kutsuntalakkoa ja myöhemmin Kosolan talo oli yksi jääkärietapeista. Se kun oli vanhastaan kievari ja fallesmanni katsoi touhua läpi sormien. Laittomuutta häneltäkin.

Vihtori joutui Spalernajaan kalterijääkäriksi. Hän oli perustamassa Lapuan ”palokuntaa”, eli suojeluskuntaa. Jääkärit ja varhainen suojeluskunta olivat osallisena maamme vapauttamisessa vieraan vallan alaisuudesta. Sodassa, joka siellä aina on ollut Vapaussota. Oltiin oikealla asialla!

Niinpä sama meno jatkui itsenäisyyden aikanakin. Oman käden oikeudella isänmaan asialla. Kommunistit, tai ylipäätään kaikki oikeistosta vasemmalle, olivat maanpettureita ja heistä oli päästävä. Kemin satamalakkoa murtamaan toimitettiin rikkureita vientirauhan nimissä.

Kun sitten kommunistinuoret tulivat vuonna 1929 pitämään kokoustaan Lapualle ja, mikä pahinta, herjaamaan Mannerheimia, alkoi tapahtumaketju, jota nimitetään lapuanliikkeeksi. Se alkoi asiallisissa merkeissä, mutta ajautui laittomuuksiin.

Vuonna 1930 Vihtori Kosola johti ns. talonpoikaismarssia Helsinkiin, Mussolinin tapaan. Valtakunnan ylin johto otti heidät vastaan Suurkirkon rappusilla. Huhuttiin jopa, että Vihtori Kosolasta tulisi Suomen diktaattori. Uhottiin, että Suomea hallitaan Lapualta, Kosolan talosta.

Lapuanliike romahti Mäntsälän kapinaan ja Ukko-Pekan kuuluisaan radiopuheeseen 1932, mutta komea talo jäi katselemaan arvokkaasti ohi lipuvaa jokea ja tummanpuhuvaa kirkkokansaa.

Vuonna 1861 rakennetun talon Kosolat ostivat 1890. Sitä ennen, 1884, Jaakko Hissa oli perustanut siihen kirjakaupan. Se olikin maaseudulla ensimmäinen laatuaan. Herättäjä on sitten tätä perinnettä jatkanut.

Sillanpieli aivan kuhisee historiaa ja perinteitä. Siksipä nykytavan mukaan rakennus pitäisi purkaa ja rakentaa paikalle 12-kerroksinen asuintalo, onhan se kaupungin arvokkainta tonttimaata. Saisi hyvän hinnan.

Samalla kaupunkilaiset ja koko Suomi menettäisivät korvaamattoman muistomerkin siitä, mitä varten täällä ollaan ja millaisten vaiheiden kautta tähän on päästy. Vastineeksi Lapua saisi muilta makeat naurut osakseen.

Onkin siis ehdottoman tähdellistä, että rakennus säilytetään ja entistetään. Siinä on kieltämättä puuhaa, koska se on sisustettu nykyaikaiseksi kirjakaupaksi.

Isot näyteikkunat pitäisi ihan ensi töiksi muuttaa alkuperäiseen kuosiinsa.

Rakennusta voisi käyttää kaupunkilaisten olohuoneena, ellei yksityisasuntona. Se voitaisiin palauttaa osin kievariksi, jossa olisi pari huonetta yöpymistä varten hyvään hintaan ja aikakauden tyylin mukainen ravintola. Siinä voisi olla lukusali kirjakauppahistorian muistoksi. Osaan rakennusta voisi laatia minimuseon.

Minua viisaammat keksivät varmasti parempiakin käyttötapoja, jotka olisivat tuottoisia omistajalleen, mutta silti vaalisivat rakennusta sen arvoa kunnioittaen.

Veli-Pekka Isomäki

Tikantien suunnalta katsellut