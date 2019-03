Lukijoilta: Lapset ja nuoret ensin

Lukijoilta: Kansa äänestää – pulinat vaan eivät taida loppua

Vaaligallupit ennustavat menestystä vihervasemmiston puolueille. Nykyhallitus on onnistunut parantamaan työllisyysastetta ja katkaisemaan velkaantumiskehityksen. Meille on kuitenkin kerrottu, että on ollut ”huono hallitus”. Ennusteet lupaavatkin hallituspuolueille tappiota. Lue lisää