Lukijoilta: Lappajärven kunnan tonttikampanja ja tuulivoimahanke

Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 päättänyt huutokaupata yhden tontin Välijoen kaava- alueelta. Tontin lähtöhinta on 0 euroa. Välijoen tonttien hinnoiksi on päätetty 28 050-58 750 euroa. 15 tontista on myyty 2. Tonttikampanja on konkreettinen esimerkki siitä, mitä teollinen tuulivoimahanke liian lähelle asutusta rakennettuna aiheuttaa Lappajärven kiinteistömarkkinaan. Tuulivoimahankkeen hankealue tulee liian lähelle kaunista Välijoen maisemaa mikrosijainnillisesti, puhumattakaan siitä mitä hanke toteutuessaan aiheuttaa maakunnallisesti arvokkaalle Lappajärven kulttuurimaisemalle.