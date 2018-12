Lukijoilta: Lähipoliisia tarvitaan

Lukijoilta: Itsenäisyyspäiväksi

Vietämme taas kallisarvoista itsenäisyyspäivää. Veteraanisukupolvi on lunastanut sen meille raskailla lunnailla. Veteraaneja on vielä elossa noin 12 000 ja heistä sotainvalideja on noin 1 700. Heidän keski-ikänsä lähenee 93 vuotta. Lue lisää