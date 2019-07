Lukijoilta: Lääkekeskeinen psykiatria ei edistä toipumista

Lukijoilta: Suomessa laaja hyväksyntä veronkorotuksille?

Ilmainen lounas meille kaikille. Se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta ja näin se onkin, sillä sellaista tilannetta ei ole, että voimme antaa kaikille lisää, ottamatta sitä jostain pois. Monien ammattialojen ansiotasoa on tarpeen nostaa, mutta on myös tiedostettava, että se on rahoitettava jollain. Lue lisää