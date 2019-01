Lukijoilta: Kysymys punavihreille

Kun en ole oikein hyvä noissa kieliasioissa, eikä tuo muistikaan enää tahdo olla priima, niin kysyn punavihreiltä.

Kun viikingit aikoinaan jo keskiajalla purjehtivat puusta tehdyillä veneillä Norjasta aina Grönlannin rannikolle asti, ei ollut jäävahvisteisia rakenteita, kuten nykyaikana laivoissa on.

Kun nimi maalle, jonne purjehtivat tai soutivat, on nimeltään Grönland, eikö se tarkoita vihreää maata, eikä suinkaan Island, jolla tarkoitettaisiin jäistä maata?

Kysymys kuuluu. Miten se maa oli vihreä eikä jäinen niin kuin nykyään, vaikka vihreitä ei tainnut vielä olla hössöttämässä ilmaston lämpenemisestä? Miten se oli sulaa maata, eli se nimi ei ole sattumaa, vaan on totuus siltä ajalta.

Ei ihminen paljon pysty pienessä Suomen maassa vaikuttamaan mihin suuntaan ilmasto muuttuu, se muutos on ollut ihmisistä riippumaton silloin ja on nytkin sitä hyvin pitkälti. Vain ani harva uskoo tavallisen maaseudun asukkaan voivan toimillaan vaikuttavan ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Se on jo meneillään ja jatkuu, tekivätpä punavihreät minkälaisia ”silmänkääntötemppuja” tahansa.

Kumma kyllä kaikki, mitä maaseudulta saadaan, mm. turve sekä hake, on niin vaarallista ja jopa saunan lämmittäminenkin pitäisi kieltää. Mikseivät punavihreät kiellä Helsingin lämmittämistä kivihiilellä, tietääkseni se on tuontitavaraa ja vaikuttaa myös kauppataseeseen haitallisesti. Tämän hetken suurin ongelma on liikakansoitus. Miksette puutu siihen?

Aulis Juttuniemi

Evijärvi