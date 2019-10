Lukijoilta: Kyllä niin ottaa päähän

Kyllä niin ottaa päähän, kun ei enää pidetä hyviä tapoja kunniassa!

Tullaan ravintolaan, tilataan ruoka. Laitetaan puhelin lautasen viereen, räplätään sitä syödessä, eikä oteta edes lakkia pois päästä.

Sama koskee käräjillä istuvia rikollisia. Tehdään rikos omalla naamalla, kuunnellaan tuomio hupun alla.

Suomessa on miljoonia naisia ja miehiä sekä kourallinen niitä, jotka ilmoittavat sukupuolekseen jotain muuta. Tämän kourallisen vähemmistön vaatimuksesta pitää liikennemerkit vaihtaa pallopäisiin henkilöihin. Kai hirvivaaramerkkiinkin pitää hirvelle laittaa pallopää, ettei kukaan tiedä kumpaa sukupuolta se kuvaa.

Vaasan kaupunki ilmoitti, että vaihto tulee heille maksamaan yli kaksisataatuhatta euroa. Paljonkohan se maksaa läpi Suomen? Laskekoon ne, joilla on matikkapäätä.

Olemmeko kaikki suuria ”pallopäitä”, jos tämä hyväksytään? Samalla huudetaan hoitajapulasta. Montakohan hoitajaa tuolla rahalla palkattaisiin?

Entäs sitten suomen kieli? Koulussa opetetaan, että ihminen on ”hän” ja eläin on ”se”. No nyt esimerkiksi television eläinlääkärikandit kutsuivat kesän ohjelmistossa kaikkia käärmeitä, kissoja ja koiria ruhtinaallisesti ”hän”. Kaiken huippu oli, kun eräs muka hieno rouva esitteli muutama vuosi sitten televisiossa pöytäänsä ja sanoi lopuksi, että ”hän on niin ja niin vanha”, viitaten pöytäänsä.

Kyllä mulle tuli nyt niin hienostunut olo, että lähden tästä pyyhkimään pölyjä pienon päältä!

Kalle Herttua

Lapua