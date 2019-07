Lukijoilta: Kusenkatkuinen kaupunki

Lukijoilta: Sauna purkaa jännitteitä

Me suomalaiset olemme saunahullua kansaa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yli kaksi miljoonaa saunaa, mutta Suomen Saunaseuran mukaan siihen pitää lisätä miljoona lisää, koska yhtä kolmannesta saunarakennukseksi luokiteltavia ei ole tilastoitu mitenkään. Sauna on elävää ja hyvinvoivaa kulttuuriperintöä tänäänkin. Sauna vaikuttaa merkittävästi tutkimusten mukaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lue lisää