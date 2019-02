Lukijoilta: Kupla-Suomi tarvitsee yhdistäviä tekijöitä

Oletko huomannut, että Suomi on jakautumassa? On häviäjiä ja menestyjiä, maailman syleilijöitä ja impivaaralaisia, optimisteja ja pessimistejä, rohkeita uudistajia ja perinteitä rakastavia, hyväksyttyjä ja alas painettuja.

Jokainen meistä on jotakin, ja jokainen meistä kuuluu johonkin. Elämme arkea usein omissa kuplissamme, joissa on helppo olla, koska useimmiten ne rakentuvat samalla tavoin ajattelevien ympärille. Parhaimmillaan kuplista voi löytää vertaistukea, jos elämä kohtelee kovin ottein, mutta useammin kuitenkin kuplat vahvistavat samanmielisyyttä ja erilaisuuden ymmärtäminen loistaa niissä poissaolollaan. On helpompi olla samaa mieltä kuin eri mieltä, ja on helpompi olla hiljaa kuin puhua ääneen.

Nyt jos koskaan tarvitaan sellaisia ehdokkaita, jotka ovat valmiita keskustelemaan, kuuntelemaan ja halukkaita ymmärtämään eri tavoin ajattelevia.

Nyt tarvitaan ehdokkaita, jotka seisovat arvojensa takana ja antavat rehellisen ja tinkimättömän äänen maan hiljaisille, joka on hiljennetyn, ison enemmistön ääni.

Haluan olla kuromassa välimatkoja pienemmäksi tässä jakautuneessa maassa ja rakentaa luottamusta yhteiskunnassa vallitsevan vastakkainasettelun sijaan.

Kuuluitpa mihin tahansa kuplaan tai ryhmään tai kenties niihin maan hiljaisiin, mieti huolella, kuka on sinun äänesi tulevien neljän vuoden ajan yhteisissä päätöksentekopöydissä. Olen valmis kantamaan vastuuni ja hoitamaan velvollisuuteni omasta arvopohjastani käsin yhteisen hyvän eteen.

Aki Ruotsala (kd.)

KD:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoki