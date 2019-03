Lukijoilta: Kuntauudistusta jo 1960–70-luvuilla Härmänmaalla

Lukijoilta: Pohjatietoa maahanmuuttokeskusteluun

PS näyttää vaaliohjelmansa mukaan keskittyvän jäälleen maahanmuuttoon. Pyytää vielä neljää vuotta saadakseen asian kuntoon. Ohjelma on suunnattu sellaisille äänestäjille, jotka eivät edes kaipaa oikeaa tietoa ja joiden mielestä Suomen suurin ongelma on se, että tänne on sallittu tulla ja jäädä asumaan jo noin 370 000 ulkomailla syntynyttä ihmistä. Noin 120 000 heistä on jo saanut Suomen kansalaisuuden. Ylivoimaisesti suurin ulkomaalaisten kansalaisuusryhmä on Viron kansalaiset. Selvänä kakkosen toinen naapurimme Venäjä.