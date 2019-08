Lukijoilta: Kunnanjohtaja Viitasaari viisaasti tuulivoimasta

Lukijoilta: Ilkka 40 vuotta sitten: Tunnelin louhinta loppusuoralla Kyrkösjärvellä

Ilkka 3.8.1979 Seinäjoen Kyrkösjärven allastyömaan voimatunneli on viittä vaille valmiiksi louhittu. Avolouhintaa tunnelityömaan jokeen purkautuvassa päässä on vielä jäljellä noin 30 metriä. Rakennusmestari Heikki Niemi arvioi louhinnan kestävän vielä pari viikkoa. Tunneli avautui jo kesäkuun lopussa. Koko tunnelin pituus patolinjasta lähtien on 1 323 metriä ja sen leveys on 4 metriä ja korkeus 4,1 metriä. Tunnelin poikkileikkauksen pinta-ala on 15,4 neliömetriä. Aikataulun mukaisesti päästään tunnelin ja voimalaitoksen koekäyttöön mahdollisesti ensi joulukuussa. Tällöin ei vielä kuitenkaan Kyrkösjärven allasta ryhdytä täyttämään, mutta altaan läpi voidaan juoksutta vettä. Lue lisää