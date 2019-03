Lukijoilta: Kunnan jauhot

Päätalon Riitu-emäntä joutui turvautumaan kunnan jauhoihin, kun Herkon hummeeti karkasi laukalle ja hän joutui kivitalopuolelle. Tämä oli vihonviimeinen vaihtoehto.

Jauhot oli vedettävä vesikelkalla kolmenkymmenen kilometrin päästä Kallioniemeen. Häpeä toi jauhoihin ilkeätä sivumakua. Ihmisten piti puutteen keskelläkin yleensä siihen aikaan tulla toimeen omillaan.

Satuin samoilla selkosilla kaupanjonoon yhdessä kymmenkunnan nuoren miehen kanssa. Olivat hyvin puettuja ja puhuivat ulkomaan kieltä. Kassan hihnalle kerättiin erilaisia merkkituotteita vaatetavaraa ja deodorantteja, kosmetiikkatuotteita. Heitä oli auttelemassa kunnasta pari virkanaista. Heillä oli mukanaan paperi, jolla nuorten miesten ostokset kuitattiin. Kassa laittoi paperin mappiin, jossa niitä oli ennestään paksu pino.

Mikä yhteys näillä asioilla on sata vuotta sitten haettuihin kunnanjauhoihin? Kyllä niillä on se, että maksaja on sama. Meidän verovaroistamme kustannetaan mm. nuorten miesten merkkituotteita tänä päivänä satojen miljoonien edestä.

Perheen hengenpitimiksi myönnetyt jauhot ovat rahamääriin suhteutettuna kovin pieniä mutta välttämättömiä asioita. Perheen selviäminen eteenpäin tienestimiehen sairastuttua kunnan jauhoilla on järkeen sopiva asia.

Tämä myöhempi jono herättää mielessä väkisinkin ristiriitaisia ajatuksia. Olletikin maksajan puolelta. Niin, että hätäapua välttämättömän toimeentulon turvaksi.

Matti Nikkilä

Liminka

Ihmisten piti puutteen keskelläkin yleensä siihen aikaan tulla toimeen omillaan.