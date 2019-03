Lukijoilta: Kun vihreät Seinäjoen Arabikevään tuotteisti

Poliittinen pelisilmä voi olla joskus aivan huippuunsa viritettyä. Oli mennä einesmuusi nakkikastikkeella väärään kurkkuun, kun luurin näyttöön välähti eduskuntavaaliehdokas Henna Salon (vihr.) päivitys Avoimessa Puskaradiossa.

Salo kertoi, että vihreät tarjoavat paljon meteliä synnyttäneen Seinäjoen Arabikevät -dokumentin ensi-illan Kino Jalasjärvellä. Ja myöhemmin kommenttiketjusta paljastui, että näytöksiä tulee todennäköisesti muuallekin pitkin lakeutta.

Positiivisia kierroksia nostettiin myös hyväntekeväisyysteemalla, missä ilmoitettiin, että lipputulot menevät lyhentämättömänä Jalasjärven Aukustipuisto-hankkeelle. Minne jatkossa kohdennetaan lipputuloja, sen näkee kevään mittaan.

Bravo, kertakaikkiaan! Yksikään ylihinnoiteltu mainostoimisto ei pystyisi tällä aikataululla näin tyrmäävään imagomarkkinointiin.

Joku napisi kommentissa, että tämä on Salolta / vihreiltä halpamaista politikointia, johon Salo vastasi, että hän on ollut mukana projektissa alusta asti ja idea ensiesityksestä syntyi lehdistön ensi-illassa. Varmasti näinkin, mutta onhan tämä aivan huikea operatiivinen peliliike vihreiltä. Annetaan aplodit, kun sen aika on. Politiikassa saa – ja pitääkin – toimia näin, kun sille aukeaa oma kapea aikaikkuna.

Omassa Facebook-profiilissani tuli myös keskustelua teemasta ja avoimin kortin tuli Kino Jalasjärven ohjelmistovastaava, eduskuntavaaliehdokas Mikko Jokipii (vihr.), kertomaan esityksen taustat tähän tapaan:

”Tämä keskustelu (dokumentin näyttämättä jättäminen, kirjoittajan huom.) leimahti siitä, kun Yle perui dokkarin näyttämisen toistaiseksi, perustuen ennakkonäytökseen kutsuttuun puhujaan, joka voidaan tulkita polarisoivaksi hahmoksi (brittiläinen äärioikeistopoliitikko Tommy Robinson, kirjoittajan huom.). Itse dokkaria kukaan ei ollut nähnyt. Tästä lähti liikkeelle huhumylly, että tässä nyt ’rajoittaa vihervassarit sananvapautta’, vaikka dokkari ei ollut edes valmis vielä. Tätä tullaan varmasti esittämään ympäri maakuntaa, ja tämä puheenaihe ei ’kuulu’ perussuomalaisille siinä missä ilmastokeskustelu ei ’kuulu’ vihreille.”

Tätä perussuomalaisille suorastaan syliin tarjottua ideaa ei osattu muuten hyödyntää tuttuun tapaan kuin uhriutumalla somessa, että taas Yle sitä tätä ja tota, mä en ala.

Jopa adressit.com -sivulle mentiin vaatimaan, että dokumentti pitää esittää sensuroimattomana. Ja sama juttu Puskaradiossa Salon päivityksen alla, jossa katkeruus ja epäluulo paistoivat muutamien kommentaattorien kommenteista.

Niinpä niin. Väärä esittäjä, oikea aihe.

Tuossa taannoin kirjoittelin toisaalle ajoituksesta, mikä on politiikassa aivan avainasemassa ja näkyy myös journalismissa ja ajankohtaisissa mielipidekirjoituksissa. Olen omien jahkailujen ja asioiden siirtämisen takia menettänyt itsekin useammankin hyvän hetken kirjoitusten teemoissa.

Tässä oli nyt yhdelle sun toiselle poppoolle, eikä vähiten perussuomalaisille, hyväksi opetukseksi, että kun tulee kuin tarjottimelta se tuhannen taalan paikka, siihen pitää tarttua saman tien ja ryhtyä konkreettisiin toimiin eikä marista jossain digitaalisessa maailmassa elämän epäoikeudenmukaisuutta teorian tasolla.

Timo Ekman

Seinäjoki