Lukijoilta: Kun mieli jäätyy

Yritän vertauksen avulla kuvata mielen toimintaa. Asiasta on myös omakohtaista kokemusta.

Voidaan ajatella, että ihmisen mieli on kuin vesi, jolla on kolme erilaista olomuotoa. Veden olomuodossa mielialan vaihtelut ovat normaalin rajoissa. Ihminen kokee jokapäiväisiä tunteita sellaisina kuin ne ovat.

Nollan asteen alapuolella mieli ikään kuin jäätyy ja todellisuuden kokeminen heikkenee. Ihminen tuntee olevansa masentunut. Elämänhalu ja kyky iloita tavallisista asioista vähenee, kunnes psykoosi syrjäyttää todellisuuden. Usein tästä tilasta ei ole paluuta.

Kun vesi alkaa kiehua ja muuttuu vesihöyryksi, ihmisen mieli on maniassa. Hänellä ei ole sairaudentuntoa, vaan hän kokee päinvastoin voivansa erityisen hyvin! Luonnonlait eivät rajoita häntä ja kaikki on mahdollista.

Tällaisessa olotilassa ihminen tekee itselleen vahingollisia päätöksiä ja voi pilata koko tulevaisuutensa. Suuruudenhulluissa kuvitelmissaan hän toimii päättömästi ja voi menettää koko omaisuutensa esim. ottamalla järjettömästi velkaa, jota ei pysty koskaan maksamaan. Maniassa aggressivisuus lisääntyy ja sairastunut tuhoaa usein myös lähimmät ihmissuhteensa, koska hänen kanssaan on mahdotonta elää.

Vastakkaisessa tunteiden ääripäässä aivojen mielihyvähormonin eli serotoniinin pitoisuus on vähissä. Sen vuoksi ihmisen aloitteisuus ja tunteiden kokeminen on heikentynyt. Sanotaan, että mikään ei tunnu miltään. Voi olla ylivoimaista nousta aamulla vuoteesta ja ryhtyä tekemään tavallisia askareita. Entinen elämä iloineen ja suruineen on haaleana muistona valovuosien päässä.

Suuri osa meistä suomalaisista tietää, mitä masennus on ja monet ovat sen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä. Sairastunut ei usko, että kukaan voi ymmärtää sitä toivottomuuden määrää, minkä vallassa hän on. Vaikeasti masentunut on kuin kuoleman kitaan joutunut. Hän on menettänyt kaiken toivonsa siitä, että mikään voisi muuttua paremmaksi.

Toisaalta maniassa aivojen mielihyvähormonin pitoisuus on koholla. Ensioireena tästä on mielen yliaktiivisuus ja luovan tuotteliaisuuden lisääntyminen. Unen tarve on usein vähentynyt ja nukkuminen tuntuu turhalta ajan haaskaukselta. Uusia ideoita on vaikka muille jakaa. Monet suuret taiteilijat ovat tehneet parhaat teoksensa hypomaanisessa tilassa. Luovuuden ja sairauden välimaasto on kuin veteen piirretty viiva.

Oma lukunsa on kaksisuuntainen mielialahäiriö, jossa depressiiviset ja maaniset jaksot vaihtelevat, joskus hyvinkin nopeasti. Kesken luomiskauden ihminen voi herätä aamulla luomisvoimansa menettäneenä. Tekemisen vimmassa aivojen serotoniini on ikään kuin kulunut loppuun ja mania on vaihtunut depressioksi.

Tutkimusten mukaan bipolaarihäiriön syyt ovat suurelta osin perinnöllisiä, eikä siihen ole parantavaa hoitoa. Mielen tasapaino saadaan kuitenkin lääkityksellä pysymään normaalin raajoissa ja ihminen oppii tunnistamaan pahenemisvaiheiden ensioireet ennen kuin ne muuttuvat psykoosiksi.

Lääketutkimus on vasta viime vuosikymmeninä onnistunut kehittämään mielialahäiriöihin tehokkaita lääkkeitä. Niitä, jotka suhtautuvat lääkehoitoihin väheksyvästi, kehottaisin ajattelemaan hetken, millaista elämä olisi ilman kipulääkkeitä tai antibiootteja?

Ilkka Vilkama

lääketieteen lisensiaatti

Alahärmä