Lukijoilta: Kun kysytään ammattia

Samalla henkilöllä voi olla monta, mutta yleensä käytetään ammattia, mitä pääasiassa tehdään. Esimerkiksi maanviljelijä voi olla hallitseva, monta muuta ammattialaa ja käyttää vain mv. ammattina. Itse olen monesti sanonut sekatyömies, kun on kysytty ja olen ollut valmis työhön. Vastenmielistä työtä ei ole ollut.

Joskus tuli työ, johon piti löytää ratkaisu, mutta aina löytyi. Ja tämä on ollut elämässäni ratkaisevaa. Se on luonnon lahja, jota ei kukaan voi opettaa.

Tulee aina mieleen, voiko tuon työn tehdä toisin. Suurin ratkaisu on ollut, kun muutin työtapaa ratkaisevasti kaivoksella. Vanha tyyli parani reilun 25 prosenttia, ansioni nousi 30 prosenttia neljän vuoden aikana. Vaikutin tuotantoon ja turvallisuuteen. Tämä huomioitiin hyvin.

Yleisin asia oli, ettei sanottu, että mene sinne ja tee se vaan, että nyt olisi sellainen tehtävä. Kerrankin oli sellainen tehtävä, että esimies tuli pihalle jo vastaan ja sanoi vaikeuden. Sanoin, että minun henkeni on halvin? Esimies sanoi, että tulen kaveriksi ja yhdessä jäädään, jos niin on. Esimies oli Tuomas Paloniemi, miesten parhaita.

Tämä asia kuvaa jotain työstäni. Ei kaivostyö sen vaarallisempaa ole, kun muutkaan työt, kun osataan ammattinsa, mutta kaikki liittyy kaikkeen.

Ihmisiä on valtaosa väärällä alalla. Vain pieni on työssä, jossa nauttii ja on tyytyväinen.

Tekijän pitää itse olla tyytyväinen työhönsä, kun se on tietoinen mikä on oikein. Ei se riitä, että yritetään tehdä niin, että se kelpaa. Asenne on väärä silloin, kun tehdään toiselle. Vanha sanonta, hyvä nimi kauas kuuluu, huono vielä kauemmas.

Olen tehnyt eri laitteita, omia kehitelmiä, joille olisi kyllä käyttäjiä. Kun olisi tekijä, voisi suojata. Metallisia mekaanisia kehitän aina, yksinkertaisia käyttövarmoja, lähinnä itseäni ajatellen, mutta sitten tulee mieleen, että tällä olisi laajaakin käyttöä.

En suosi leluja, joita kootaan nurkkiin.

Risto Järvimäki

Kauhajoki