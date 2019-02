Lukijoilta: Kulttuuriympäristö näkyy kaikille, mutta vastuu on omistajalla

Herättäjä-yhdistys ilmoitti viime viikolla, että kirjakauppa lopetetaan ja talo tulee myyntiin. Lapuan keskustassa sijaitseva kohde tunnetaan parhaiten Kosolan talona, jossa Lapuan liikkeen ja IKL:n johtohahmo Vihtori Kosola asui vuoteen 1936 asti. Talolla oli värikäs historia takanaan tätä ennenkin, ja yksi aiemmista omistajista oli Kauhavan ruma vallesmanni Hägglund.

Kosolan talo on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuutta, johon kuuluvat mm. Kosolankadun toisella puolella oleva komea Alajoen talo ja vastaparina Lapuanjoen toisella rannalla tuomiokirkko ja Virranniemen pappila. Näissä rakennuksissa ruumiillistuu niin paljon historiaa, että paikan henki on käsin kosketeltavana läsnä.

Kulttuuriympäristö, niin maisema kuin rakennuksetkin, on kansallisesti merkittävä ja näkymänä, ympäristönä se kuuluu meille kaikille, mutta ensisijainen vastuu hoidosta ja kunnossapidosta on omistajalla.

Herättäjä-yhdistys on tähän asti pitänyt Kosolan talosta hyvää huolta ja olisi hienoa, jos omistajuus jatkuisi, vaikka toiminta muuttuukin. Talo on mainiolla paikalla, niin keskellä kuin Lapualla voi olla ja se voisi suoda puitteet monenlaiselle uudelle toiminnalle: matkailunähtävyys vihdoinkin Lapuan liikkeen historian ympärille, mahdollisuuksia on historian elävöittämiseen ja vaikkapa kestikievarin tai majatalon pitämiseen. Ja tietenkin talossa voisi edelleen käydä kauppaa ja asua.

Kosolan talon kohdalla asemakaava on 70-luvulta, eli vanhentunut eikä sisällä suojelumerkintöjä. Onneksi kaupungin yleiskaava vuodelta 2017 tunnistaa arvon ja sisältää aluemerkinnät valtakunnallisesti arvokkaille (RKY 2009/VAT 2018) kulttuuriympäristöalueille, jolloin ”rakennukset ja niiden ympäristö on säilytettävä alkuperäisessä asussaan”.

Tärkein kulttuuriympäristön suojelun varmistus Suomessa on kuitenkin asemakaava, ja toinen RKY2009-kohde eli Vanha Paukku suojeltiinkin lopulta 2009 pitkän prosessin jälkeen asemakaavalla.

On ihan ymmärrettävää, ettei Lapuan kaupunki aio Kosolan talon omistajaksi (Ilkka 13.2.19), koska sillä on jo ennestäänkin suojeltuja ja korjausta odottavia rakennuksia.

Olisipa hienoa, jos ihan Lapualta löytyisi pohjalaista rakennusperintöä ja historiaa sekä niiden tuottavia mahdollisuuksia ymmärtäviä yrittäjiä – ei voida odottaa, että Petri Pihlajaniemi kaikki historiakohteet Etelä-Pohjanmaalla pelastaa, vaikka hänen ansioluettelonsa on jo pitkä.

Helena Teräväinen

arkkitehti SAFA ja

TkT, kulttuuriympäristöasiantuntija

Lapua