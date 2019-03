Lukijoilta: Kuka päättää kuinka kuolen?

Eutanasia. Armokuolema. Asia, joka oli edellisen eduskunnan käsittelyssä, mutta jonka eteenpäinviemiseen ei rohkeus riittänyt. Uskoisin että sellaista hoitajaa ei löydy, joka ei ymmärtäisi armokuoleman käsitettä. Meistä hoitoalalla työskentelevistä jokainen on kuullut, kuinka vanhus huokaisee ”voi kun täältä pääsisi jo pois”. Tai olemme pitäneet kädestä kuolevaa ihmistä, joka kärsii kovista kivuista, joihin ei enää kipulääkitys tehoa. Olemme kuulleet viimeiset tuskalliset hengenvedot ennen kuin elämä lakkaa.

Meillä Suomessa on kattava itsemääräämisoikeus kaikessa itseämme ja hoitoamme koskevissa asioissa. Voimme päättää tehdä tai olla tekemättä jopa itsellemme vahingollisia asioita.

Itsemääräämisoikeutemme ei kuitenkaan kosketa kuolemaa. Kuolemastamme ja sen inhimillisyydestä päättää joku muu. Silloin kun toivoa ei ole ja luvassa on ainoastaan kipua ja kärsimystä, silloinkaan emme saa itse päättää, koska elämä loppuu.

Minä en pidä tätä inhimillisenä tapana toimia. Toivottomassa tilanteessa armollista olisi antaa ihmiselle mahdollisuus kuolla kivutta ja rauhallisesti. Oman tahtonsa mukaisesti.

Vielä me emme ole olleet valmiita antamaan armoa ihmiselle. Ihmiselle voidaan tuottaa tietty määrä tuskaa ja toisin kuin eläin, ihminen ymmärtää paranemisen mahdollisuuden ja on sen vuoksi valmis kärsimään kipujakin. On kuitenkin tilanteita, jossa toivo parantumisesta on mennyttä. Se on se hetki, kun ihmisellä itsellään kuuluu olla valta päättää omasta elämästään ja kuolemastaan. Itsemääräämisoikeus, tässäkin asiassa, on toteuduttava.

Nyt on aika miettiä, mikä on inhimillistä? Mikä on armollista? Olisiko meillä mahdollisuus laajentaa itsemääräämisoikeus koskemaan myös arvokasta kuolemaa, kun toivoa ei enää ole.

Minä uskon, että tämän uudistuksen aika on nyt. Itse toivoisin mahdollisuutta kirjoittaa kattava hoitotestamentti itselleni, jolloin pystyisin määrittämään toimet myös kuolemani suhteen silloin, kun tilanne on toivoton, vaikka en olisi enää kykenevä itseäni ilmaisemaan. Tätä toivon myös läheisilleni.

Olisiko tähän nyt aika tehdä muutos? Minun mielestäni olisi. Annetaan kuolemalle sille kuuluva arvokkuus!

Riikka Harjula (vihr.)

eduskuntavaaliehdokas

Teuva