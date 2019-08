Lukijoilta: Kuka kunnostaa kuopat ja kumpareet?

Lukijoilta: Aktiivileikkurin purkaminen

Maahan on saatu uusi hallitus ja keskustelu aktiivimallin purkamisesta on alkanut. Tuntuu etteivät monet ihmiset vieläkään todella tiedä mistä aktiivimallissa on kyse. Moni ihmettelee mitä pahaa aktivoinnissa on ja miksi työttömät eivät muka aio osallistua niihin vaadittaviin toimiin. Aio osallistua?! Kuinka pihalla monet vielä ovatkaan?! Kaikki työttömät eivät ole saaneet eivätkä tule saamaan haluistaan huolimatta työpaikkaa, koulutuspaikkaa tai mitään muutakaan paikkaa joka estäisi päivärahan tippumisen. Siitä on kyse. Joku muu päättää pääseekö työtön johonkin työhön, koulutukseen tai tms toimintaan vai ei. Ja kun ei pääse vaikka hakee ja haluaa, työttömältä se raha viedään, ei siltä kielteisen päätöksen tehneeltä. Aktiivimallilla ei ole mitään tekemistä työttömän aktiivisuuden kanssa ja on väärin edes lähteä siitä olettamuksesta, että kaikki työttömät olisivat lähtökohtaisesti passiivisia ja tarvitsevat jotain muuta kuin palkkatöitä. Aktiivimalli on vain tukileikkuri ja se on syytä pikaisesti poistaa. Lue lisää