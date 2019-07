Lukijoilta: Kritiikki hukutetaan hymistelyyn

Lukijoilta: Työttömän pitkä kujanjuoksu

Suomeen on pesiytynyt jo parikymmentä vuotta vaivannut suurtyöttömyys. Sen poistamiseen ei ole löytynyt keinoja. Työttömiä on ollut virallisten tilastojen mukaan kolmesataatuhatta, mutta kun työssä oleviksi on laskettu myös kaikki pätkätyöllistetyt, niin todellisuudessa työtä vailla on ollut ainakin puoli miljoonaa. Viime aikoina työpaikkoja on avautunut, ja virallinen arvio on nyt kaksisataatuhatta. Pientä piristymistä on siis tapahtunut, mutta se ei ole kuitenkaan poistanut työttömyysongelmaa, jonka kanssa edelleen elämme. Lue lisää