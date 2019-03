Lukijoilta: Koululaisten kesälomien siirto kaikkien etu

Vuosia vellonut keskustelu koululaisten kesälomien siirrosta nykyistä myöhemmäksi olisi tulevan hallituksen syytä ottaa mukaan tavoitekeskusteluun.

Kasvusuhdanteiden näyttäessä hiipumisen merkkejä voisimme tarttua kansantalouttamme maltillisella tavalla ohjaaviin kasvutoimiin siirtämällä koululaisten ja opiskelijoiden kesälomia nykyistä myöhemmäksi samalla jatkaen turistikauden sesonkia Keski-Euroopan lomakauden mukaiseksi.

Lomamuutos hyödyttäisi lyhyestä kesäsesongista kärsivän matkailualan lisäksi muuta elinkeinoelämää, puhumattakaan työllisyyden myönteisestä edistämisestä.

Terminen kesä, jolloin keskilämpötila on yli +10 astetta, alkaa Etelä-Suomessa toukokuun lopulla ulottuen syyskuun puoliväliin asti. Suomessa tilastollisesti lämpimintä on heinäkuun lopulla. On oletettavaa, että koululaiset nauttisivat lämpimästä kesästä mieluummin lomalla kuin koulunpenkillä.

Tällä hetkellä kunnat voivat itsenäisesti päättää opetuksen alku- ja lopetuspäivän, mutta nykyasetus säätää koulutyön päättämisestä.

OAJ:sta on näytetty varovaista vihreää valoa kesäloman siirrolle, vaikkakin kolmen viikon siirtoa on pidetty liian pitkänä.

Rakenteiden uudistuminen vaatii rohkeita muutoksia totuttuun toimintatapaan, ja valtiovarainministeriön viimeisimmät madonluvut julkisen talouden sopeuttamisesta tulee kaikkien ottaa vakavasti.

Kaikki yhteiskuntaa hyödyttävät keinot on syytä ottaa käyttöön.

Petra Piironen

yhteyspäällikkö

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari