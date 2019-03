Lukijoilta: Kotiseuturakkaudella Keliber

Lukijoilta: Onko Pohjanmaalla vielä toivoa säilyä?

Pahalta näyttää. Suunta on saada Suomi 1700-luvulle ja pitkälti on jo viety. Asutusta tyhjätään kovaa vauhtia ja petokantaa kasvatetaan ja on kasvatettu suunnitellusti 30 vuotta EU:n ohjeiden mukaan. Tämä neljä vuotta on ollut aivan häikäilemätöntä alas ajoa. Lue lisää