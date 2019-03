Lukijoilta: Kolmen kerroksen väkeä sairaissa

Kun pitkistä potilasjonoista puhutaan, jää usein erittelemättä tilanteen kokonaisuus. Suomessa on etelässä, etenkin Helsingissä jo toiminnassa olevat yksityiset lääkäriasemat. Tilanne, jota kukaan ei ole arvostellut, on että lääkäripalveluja saavat aina rikkaat. He muodostavat sen lääkäripalveluja käyttävän joukon, joka ei koe maksuvaikeuksia.

Sitten on seuraava kasti, jonka asiat ovat myös kohtalaisen hyvin. He ovat työnantajiensa kustantaman työterveyssuojan piirissä ja käyttävät sekä julkisia että yksityisiä lääkäripalveluita.

Sitten on ns. alin kasti, jolla ei ole kumpaakaan noista edellä mainituista eduista, vaan he ovat julkisten palvelujen ja terveyskeskusten potilaita, joille hoitoonpääsy tai lääkärin vastaanotolle pääsy on viikkojen ellei kuukausien pituinen.

Juuri tämä on etelän vauraitten kaupunkien ulkopuolinen Suomi, jonka ahdinkoon Sipilän hallituksen uudistus olisi tuonut parannuksen. Tällöin olisivat kaikki ihmiset koko Suomessa tulleet tasa-arvoisen asemaan rikkaitten kanssa, mutta tätä uudistusta etuoikeutetut vastustivat ja kummallista, niin kovin ottein, että eduskunnan työskentely halvaannutettiin neljäksi vuodeksi. En usko, etteikö Suomesta löydy päteviä juristeja, jotka tuon homman olisivat hoitaneet.

Muistan, kun 1969 vasemmisto oikeiston kanssa kaatoi kansanedustaja Sylvi Salmen lakialoitteen tasaeläkejärjestelmään siirtymisestä. Vasemmisto perusti hylkäämistä sillä, että metsätyötä ja asutustilojaan viljelevät eivät ”mitään maksa”. Tätä köyhyyttä karsasti vasemmisto jo silloin ja loi vanhusten pysyvän eriarvoisuuden.

Tuo ennakkotapaus tuli mieleeni, kun seurasin rikkaitten huolta siitä, että köyhätkin saavat valtion takaaman terveyspalvelun.

V. Virtanen

Helsinki