Lukijoilta: Kokenut moniosaaja Pohjanmaan kokoomuksen puheenjohtajaksi

Pohjanmaan kokoomusväki valitsee piirille puheenjohtajan lauantaina Kauhajoella, tilanteessa, jossa oppositiopolitiikka edelleen hakee linjaansa.

Tuleva valinta vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisena pohjalainen kokoomustoiminta jatkossa näyttäytyy ja millaista politiikan sisältöviestiä saamme viedä paikallisyhdistyksistä puoluehallituksen pöytiin: miten arkeamme ja arvojamme sanoitetaan politiikan kärkiteemoiksi, kokoomuksen vaihtoehdoksi.

Ehdolla on erilaisia vaikuttajina olleita osaajia, mutta yksi on kokemuksellaan selkeästi ylitse muiden. Hänen laaja-alainen tuntemuksensa kokoomuksen poliittisesta toiminnasta kaikilla vaikuttamisen tasoilla, on juuri sitä mitä kokoomus puolueena ja piirimme nyt tarvitsee. Vankka asiasisältöjen hallinta ja osaaminen, valmiit laajat verkostot, kielitaito koko piirin alueelta, valtakunnallinen tunnettuus ja vaikean puhuminen ymmärrettävästi – silloinkin, kun moni sortuisi soperteluun, ovat hänen vahvuuksiaan. Hänet voimme varustaa pohjalaisella yritteliäisyydellä, näkemyksellisyydellä vaihteleviin vaiheisiin luottaen siihen, että hanskat eivät tipahda epämieluisissa tilanteissa.

Susanna Koski on toiminnallaan osoittanut olevansa johdonmukainen arvoissaan, peloton puheissaan ja yritteliäs teoissaan.

Järjestökentällä on tilaisuus harvinaiseen rekrytointiin, jossa kärkiryhmän moniosaajalla on mahdollisuus olla järjestökenttämme käytössä, vieläpä tuoreilla tiedoilla, terävin instrumentein.

Hanna Erkkilä

Seinäjoki

Anna-Maija Renko

Kauhava

Johanna Ikola

Lapua

Liisa Wahlström

Vaasa