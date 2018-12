Lukijoilta: Kirkko – Quo vadis?

Lukijoilta: Demokratia on kristinuskon perillinen

Liberaalis-sekulaarisissa länsimaissa, siis myös Suomessa on saanut vallan tulkinta, jonka mukaan kristillisten perinteiden ylläpitäminen on puhtaasti yksityisasia eikä sovellu yhteiskunnan toimintaan. Tämä on monesti käynyt ilmi naurettavuuksiin saakka jokavuotisena suvivirsiväittelynä ja nyt viimeksi pienessä Vaasassa päiväkodin joulujuhlapaikkana. Lue lisää