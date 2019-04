Lukijoilta: Ketä äänestäisin?

Voi kauhia! Ennakkoäänestys alkoi ja en tiedä, ketä äänestäisin ja äänestää pitäisi, sillä se on jokaisen äänioikeutetun ihmisen velvollisuus.

Kuka on sellainen ehdokas, joka ymmärtää omaishoidon merkityksen maassamme? Kuka ehdokas tietää, että likemmäs miljoonaa ihmistä omaishoito koskettaa jollakin tavalla. Näistä noin 60 000 omaishoitotapausta on haastavaa ja vaativaa ja joista vain noin 45 000 omaishoitajaa on tehnyt sopimuksen kunnan kanssa. Ja näistä vain noin puolet käyttää omaishoidonlakiin säädetyt vapaansa.

Kuka ehdokas kansanedustajana lähtisi muuttamaan omaishoidontuen subjektiiviseksi oikeudeksi ja sitä myöden omaishoidontukeen tehtäisiin uusi laki, jota kuntien olisi kunnioitettava? Laitattaisi koko maahan yhtenäiset kriteerit niin, että jokainen omaishoitaja, joka kriteerit täyttäisi, saisi tuen palveluineen. Omaishoitajien koulutukset ja terveystarkastukset tapahtuisivat tasapuolisesti ja säännöllisesti.

Millainen ehdokas kunnioittaisi omaishoitajaa mm. vapaiden suhteen, omaishoitajaa, joka monesti tekee työtään ympäri vuorokauden pyhää arkea? Vapaat järjestettäisiin niin, että niistä myös omaishoitaja sekä omaishoidettava hyötyisivät.

Kuka tuleva kansanedustaja ymmärtää työikäisen omaishoitajan panoksen yhteiskunnassa, kun jää ansiotyöelämästä pois kotiin hoitamaan läheistään? Tällöin joku työtön saa työpaikan sekä ihminen, jolla ei ole läheisiä huolehtimassa, saisi laitoshoitopaikan, joita yhteiskunnassa on vähennetty mieletön määrä.

Ja kuka kansanedustajaehdokas ymmärtää, että hänen tuleva palkkansa kulukorvauksineen kuukaudessa on yhtä paljon, kuin suuremmaksi osaksi omaishoitajien koko vuoden omaishoidontuen palkkio? Miten saisimme kansanedustajat tietoiseksi siitä, etteivät omaishoitoperheet elä pyhällä hengellä vaikka kuinka yritettäisiin. Hyvä kansanedustajaehdokas, tuleva kansanedustaja, minä en tarvitse lupauksia vaan tekoja. Siis kuka sinä olet?

Sari Riskumäki

omaishoitaja

Kurikka

