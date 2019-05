Lukijoilta: Keskustan vaalitappion syistä

Kirjoittaja on ministeri ja keskustan kunniajäsen

Keskustan tappiota vuoden 2019 valtiollisissa vaaleissa ei pidä panna yksinomaan puheenjohtaja Juha Sipilän syyksi. Syynä ovat yleisemmät Suomen poliittiseen järjestelmään liittyvät tekijät.

Sipilän hallitusta asetettaessa ajateltiin anglosaksilaista parlamentarismia, jossa on kaksi puolta, oikeisto ja vasemmisto, jotka hallitsevat vuoronperään. Suomessa on noudatettu jo 1930-luvun loppupuolelta lähtien monipuolueparlamentarismia, jossa enemmistöhallitus pyritään kokoamaan mahdollisimman monista puolueryhmistä vasemmiston ja oikeiston rajat ylittäen.

Sipilän hallitus muodostettiin lähinnä anglosaksilaisen mallin mukaan. Mallin ongelmallisuus tuli ilmi korostetusti yrityksessä uudistaa terveydenhuoltojärjestelmää. Käsittämättömällä tavalla arvioitiin, että uudistus voitaisiin toteuttaa ilman että puolet kansakunnasta, työväenliike ja ammattiyhdistysliike, olisi sitä kannattamassa, jopa asettuisi vastustamaan sitä.

Juuri tällä yhteiskunnallisella puolella julkinen terveydenhuolto ja myös sosiaalitoimi koetaan erityisen tärkeäksi. Uudistuksen yksipuolinen toteuttamismalli onnistuttiin saamaan keskustan synneiksi.

Seuraavana lamauttavana tekijänä oli kaiken toiminnan keskittäminen, väestön, työelämän ja hallinnon kokoaminen yhä suurempiin yksikköihin. Kehitys on kohdistunut erityisesti keskustan kannatusalueisiin. Voidaan sanoa, etteihän tällaista kehitystä voida vastustaa. Ei voidakaan, mutta hallituksen pitäisi hidastaa tai ainakin tasapainottaa sitä eikä suinkaan edistää.

Suomalaisen maatalouden ahdinko tunnustetaan. Tätä ei ole pystytty käyttämään riittävästi hyväksi talouspolitiikassa. Elintarvikkeiden hinnoista yhä pienempi osuus tulee alkutuottajien käsiin, yhä suurempi osuus valuu elintarviketeollisuudelle ja kaupalle. Markkinayhteiskunnassa suunnan muuttaminen voi olla vaikeata, mutta julkisella vallalla on keinoja vaikuttaa esimerkiksi verotuksellisilla toimilla.

Eräät kansalaisten turvallisuutta koskevat ratkaisut eivät ole ottaneet riittävästi huomioon keskustan perinteellisillä kannatusalueilla asuvien ihmisten turvallisuuden tunnetta. Tämä koskee niin hyvin poliisia ja oikeuslaitosta kuin myös pelastustointa ja sairaalapäivystystä. Monilla turvallisuuden tunteen säilyminen on kaiken muun edelle menevä ”arvo”.

Hallitus ei myöskään kiinnittänyt riittävästi huomiota symboliarvoltaan suuriin kansallisiin muistoihin. Tähän olisivat tarjonneet erinomaisen tilaisuuden vuosien 1917—1919 satavuotismuistot.

Minäkin olin tarjoamassa hallitukselle useaan otteeseen Suomen valtiollisen historian museota, jossa kohtalokkaiden vuosien tapahtumia voitaisiin esitellä kokonaisuutena. Nyt sen sijaan korostuivat kevään ja kesän 1918 vankileirien hirvittävä kauheus.

Myös henkilöratkaisut pääsivät vaikuttamaan. Vahvan markkinatalouden edustajan, liikenaisen ja hyväntekeväisyyttä harrastaneen Anne Bernerin yllättävä liittyminen puolueen riveihin saattoi vaikuttaa puolueen tulevaisuuden kannalta toivoa herättävältä liikkeeltä. Hänen nopea nousunsa saattoi ärsyttää puolueveteraaneja.

Kun hän sitten kävi toteuttamaan markkinataloudellisia ideoita, ennen muuta taksiuudistusta, olisi luullut välittömästi syntyneen keskustelun varoittaneen puolueorganisaatiota tulossa olevasta tyytymättömyydestä.

Omalla autollaan huristavan kansan enemmistön lienee vaikea ymmärtää, miten tärkeä toimiva ja luotettava taksijärjestelmä on monille ihmisille. Huomattavan suuri osa näistä kansalaisista on keskustan kannattajia.

Viimeistään laajan kansalaiskeskustelun alkaessa olisi ministerin toimintaan ollut puututtava.

Entisen puoluejohtajan Paavo Väyrysen tapauksen hoitaminen olisi vaatinut vieläkin suurempaa pitkämielisyyttä ja innovatiivisia ratkaisuja. Olisi pitänyt muistaa Veikko Vennamon, Alfred Salmelan ja Keijo Korhosen tapaukset.

Kysymys ei Väyrysen kohdalla ole ollut ainoastaan menetetyistä äänistä, vaan ”hajautuksen hengestä” mitä hän on luonut ja synnyttänyt turhautuneisuutta entisissä kannattajissaan.

Äänikadon kannalta ehkä ratkaisevinta on kuitenkin ollut puolueveteraanien laajamittainen vetäytyminen eduskuntaehdokkuudesta syksyllä 2018. Tämä saattoi tarkoittaa lähes 100 000 ääntä.

Julkaisin jo syksyllä Suomenmaassa kirjoituksen, jossa rohkenin esittää, että luopujat keskustelisivat asiasta vielä kannattajiensa sekä piirijärjestöjen ja puoluejohdon kanssa. Eivät kaikki satatuhatta kannattajaa jättäneet äänestämättä, mutta äänestämättä jättäminen tai siirtyminen muiden puolueiden äänestäjiksi saattoi koskea 40 000–50 000 kansalaista.

Toisaalta voidaan ajatella, että luopujat tekivät puolueen uudistamiselle palveluksen avaamalla mahdollisuuksia nuoremmalle sukupolvelle.

Kaikesta huolimatta keskustalla oli edelleen vuoden 2019 vaaleissa yli 400 000 äänestäjää. Puolueella on vankka asema lukuisissa kunnissa, sitä seurataan useissa uskonnollisissa liikkeissä, sillä on keskeinen asema osuustoiminnassa, sillä on asemaa myös palvelualojen ammattiyhdistystoiminnassa jne. Puolueella on paljon edellytyksiä menestyä edelleen suomalaisessa politiikassa.

Ylimääräisen puoluekokouksen nopea koollekutsuminen oli oikea ratkaisu. Nyt on mahdollisuuksia paikallisyhdistysten koolle kutsumiseen, puoluekokousedustajien valitsemiseen, puolueen uudistusohjelman pohdintaan ja ylipäätään tilanteen arviointiin.