Lukijoilta: Keskustan kehittämisestä

Seinäjoen kaupunki törmäsi isoon Aallokkoon niin, että keulavisiiri irtosi. Laivan uppoaminen on alkanut ja kaupungin päättäjät eivät tätä huomaa. Kommentilla viittaan kaupunginvaltuustossa esillä olleeseen Sote-keskus Aallokkoon.

Joupin kauppakeskuksen rakentamisen alkuperäinen idea oli, että hankkeen tontin myynnistä saatavilla varoilla kustannetaan kauppakeskuksen tarvitsema kaupunki-infra. Tieliittymät, sillat, viemäröinnit sekä muut kaupungille kuuluvat infrat tulisi rakentaa näillä rahoilla. YIT:n vetäytyessä hankkeesta kaikki kuitenkin muuttui. Alkoi jopa epätoivoinen uuden toimijan etsintä. Luvattiin maasta taivaat, kunhan joku saadaan.

Toivo Sukarin Ideapark-konsepti tarttui tähän kaupungin epätoivoon ja alkuperäisiä sopimuksia muutettiin radikaalisti. Tontin osto muutettiin vuokraperusteiseksi eli kauppakeskuksen rakentajan ei enää tarvinnut lunastaa tonttia itselleen. Näin ollen kaikki infrakustannukset kaatuivat kaupunkiympäristöalan niskaan ja arvioidut kustannukset liikkuvat nyt noin 20 miljoonassa eurossa. Ja tämä kaikki maksetaan veronmaksajien pussista.

Kauppakeskusta on aina perusteltu kaupungin puolelta sillä, että se luo uusia työpaikkoja. Olen toista mieltä. Kauppakeskus on aloittanut häikäilemättömän kampanjan, jonka tavoitteena on saada keskustan liikkeet muuttamaan Jouppiin. On luvattu vuokrahelpotusta sekä apua vanhojen vuokrasopimusten irtisanomisessa. Keskustan tyhjäksi kuppaus on alkanut, aika näyttää kuinka moni keskustan yrittäjä tarttuu tähän syöttiin.

Ideaparkin aloittamisen ehto kaupungin aiesopimuksessa oli se, että kauppakeskuksen varausaste on vähintään 75 prosenttia. Tätä ei ole koskaan julkisesti tuotu esille, oliko aikoinaan varausaste näin korkea kun kaupunginhallitus aloitukselle luvan antoi? Onko tilanne tällä hetkellä se, että varausaste on reippaasti alle tuon 75 %? Mikäli näin on, onko kaupunginhallitus toiminut oikein antaessaan hankkeelle aloitusluvan? Aika näyttää tämänkin.

Kaupungin poukkoilevasta strategiasta Sote-keskus Aallokko on mielestäni kaiken huippu. Keskustaa halutaan kehittää, mutta nyt Sote-keskus rakennetaan keskustan reunamille. Rakentamisen kustannusarvio on noin 24 miljoonaa ja tähän vielä 350 paikan parkkihalli 7,5 miljoonaa euroa päälle.

Kokonaiskustannukset liikkuvat yli 30 miljoonassa eurossa. Jerikon korttelin rakentaminen on käynnissä ja mielestäni olisi luonnollista, että Anttilan parkkipaikka vapautettaisiin asuinrakentamiselle. Kaupungin myyntituotot tontista olisivat n. 8-10 miljoonaa euroa. Eikö tässä olisi hyvä aloituspotti, jolla voitaisiin lähteä rakentamaan hanketta jonnekin muualle?

Miksi tätä Sote-keskusta ei tehdä jo julkisuudessa esillä oleville paikoille? Toriparkin valmistuttua Seinäjoen keskustassa on noin 1 200 autopaikkaa. Osa sijaitsee maan alla Torikeskuksessa, Epstorilla sekä uudessa Toriparkissa. Maanpäällisiä autopaikkoja ovat loput. Tutkimusten mukaan näillä 1 200 autopaikalla päivittäinen käyttöaste liikkuu 40-60 %:ssa, riippuen kellonajasta. Joten keskustan alueella on koko ajan paikkoja vapaana enemmän kuin uuteen parkkihalliin on tulossa.

Sote-keskuksen väärä sijainti ja Ideaparkin aggressiivinen keskustan tyhjäys on mielestäni Seinäjoen keskustan loppu. Asuinrakennusten investoinnit tulevat loppumaan, mikäli nämä kauhuskenaariot toteutuvat. Liiketilojen rakentaminen sekä niiden ylläpito ei ole sijoittajille enää kannattavaa alhaisten neliövuokrien vuoksi. Mielestäni kaupungin virkamiesten ja Seinäjoen kaupunginhallituksen tulisi nyt istua alas ja miettiä mikä strategia Seinäjoen kannalta on järkevin.

Kaupunginvaltuuston kokous osoitti, että hanke on kasattu hyvin nopealla aikataululla. Säästöistä puhutaan koko ajan, mutta järjettömiin rakennushankkeisiin on varaa investoida. Miettikää tarkkaan, meidän keskusta ei ole Tampere; se on vanha kurakauppala.

Eetu Lehtola (sd.)

rakennusinsinööri

kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoki