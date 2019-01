Lukijoilta: Keskustalla ollut neljä vuotta aikaa

Ylellä 22.1.: ”Keskustan eduskuntaryhmän pj. Antti Kaikkonen ja puolueen pj. Juha Sipilä ovat luvanneet myrskyvaroituksia jo pidemmän aikaa, mutta myrskyä ei ole näkynyt”.

Keskusta julkaisee puolueen eduskuntavaaliohjelman helmikuun alussa ja uskottelee, että sillä käännetään kannatus kasvuun. Pääministeripuolueena sillä oli kuitenkin kaikki mahdollisuudet tehdä sellaista politiikkaa, jolloin ei olisi nyt vaalien alla tarvetta lupailla ”myrskyvaroituksia”.

Puolue sai itse jo kuntavaaleissa 2017 varoituksen – äänestäjäkato oli yli 175 000 eduskuntavaaleista 2015. Puoluejohto tästä vähät välitti, vaan jatkoi valitsemallaan linjalla, joka ei vastannut odotuksia.

Postilain muutokset etenivät niin, että 1.7.2017 Postille tuli oikeus vähentää kirjepostin (sis. viikko- ja maakuntalehdet) jakelun neljään arkipäivään viikossa. Posti on vähentänyt väkeään, niin ettei mahdollisten sairaustapausten paikkaajia riitä, jolloin jakamattomia päiviä tulee lisää. Tämä kaikki tapahtuu varmaankin valtion omistajaohjauksella, liekö tavoitteena saada ulkomaisia kilpailijoita jakamaan markkinoita, kuten monelle muullekin alalle.

Taksilain muutokset astuivat voimaan 1.7.2018. Siinäkin on hyvin toimiva järjestelmä sotkettu, eikä voi puhua uudistuksesta.

Altian myyntikään ei pitänyt olla odotettavissa, olihan keskustan eduskuntaryhmä vastustanut yksimielisesti sen myyntioikeuksia eduskunnassa 2014. Niin se vain toteutui vuosi sitten!

Sote-uudistus on sitten oma lukunsa, jonka hinta tulee olemaan kallis ja on jo sitä nyt riippumatta miten sen käy kevään aikana. Hölmöiltä tuntuvat toistelut: ”Tätä on jo niin monen hallituksen aikana yritetty, että se pitää viedä ”maaliin”.

Valmis se todennäköisesti olisi, jos uudistusta olisi tehty parlamentaarisella kokoonpanolla vaalikauden alusta alkaen, varsinkin kun kyseessä on historian suurin uudistus hallituksenkin omin sanoin. Edes vähän johdonmukaisuutta, kun hallituksella on tällä hetkellä siinä niukin mahdollinen enemmistö eduskunnassa.

Eräs kunnanjohtaja (kesk.) kirjoitti Verkkoapilassa 2010: ”Riippumatta hallituksen kokoonpanosta, maaseudun elinvoimaa on ajettu alas EU-aikana”. 2010 oli myös keskustavetoinen hallitus ja 2011 vaaleissa tuli rökäletappio.

Sipilänkin hallitus on jatkanut samalla linjalla ja eduskuntaryhmän alistuminen tähän näkyy puolueen kannatuksessa.

Risto Kuivaniemi

Lappeenranta / Ilmajoki