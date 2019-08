Lukijoilta: Keskusta tarvitsee vahvan johtajan

Lukijoilta: Maailman kauneimman kielen puolesta

Suomen kieli on merkittävä osa suomalaista kansallisidentiteettiä, ja siksi suomen kielen olemassaolo ja luonnollinen kehitys on turvattava. Äidinkieli on yksilön tärkein henkinen voimavara. Sen avulla yksilö ajattelee ja jäsentää maailmankuvaansa. On muistettava, että Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa suomen kieli voi aidosti menestyä. Vain suomalaiset voivat varmistaa oman kielen, kulttuurin ja elämäntavan säilymisen. Lue lisää