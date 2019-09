Lukijoilta: Keskusta huolehti, että ruoantuottaja sai budjettiriihessä paljon

Perussuomalaiset kansanedustajat moittivat hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan toimia todeten, että maanviljelijä ei saanut mitään (Maaseudun Tulevaisuus 18.9.).

Syytös ruoantuotannon alasajosta on raju ja perusteeton. Keskusta nosti viime keväänä hallitusohjelmasta neuvoteltaessa vahvasti esille maatalouden kannattavuushaasteet ja ruokapolitiikan ja niihin liittyvät merkittävät yhteiskunnalliset asiat, kuten ruokaturvan, elintarvikeviennin, ravitsemuksen ja hyvinvoinnin sekä ilmasto- ja ympäristökysymykset.

Hallituksen budjettiesityksessä keskustan kädenjälki näkyy edelleen vahvana. Hallitus edistää maatalouden kannattavuutta lisäpanostuksilla investointeihin ja elintarvikevientiin. Budjettiriihessä hallitus päätti edistää maatalouden kannattavuutta lisäpanostuksella maatilojen investointeihin.

Maatilojen investoinnit turvataan Maaseudun kehittämisrahaston (Makera) lisäpääomituksella. Ensi vuonna Makeraa pääomitetaan 31 miljoonalla eurolla. Investointiavustusten avulla voidaan käynnistää hankkeita, jotka synnyttävät työpaikkoja ja niillä esimerkiksi parannetaan viljelijöiden hyvinvointia, edistetään ympäristön tilaa ja lisätään uusiutuvan energian tuotantoa.

Hallitus myös esittää lisärahoitusta elintarvikevientiin. Koska kotimaan markkinamme ovat pienet, vienti on edellytys Suomen ruokajärjestelmän kannattavuudelle. Ruokaviennin edistämiseen on ensi vuoden budjetissa varattu kaksi miljoonaa euroa. Ilmastoystävällisyys ei tarkoita ruoantuotantoa kurittavaa politiikkaa. Esimerkiksi uusien luomusitoumusten, joiden perusteella maksetaan korvaus luonnonmukaisesta kasvi- ja kotieläintuotannosta, rahoitus turvataan vuonna 2020. Samoin maankäytön sektorin ilmasto-ohjelman rahoitusta lisätään. Tavoitteena on suunnata rahoitus hiilinielujen vahvistamiseen ja vähentämään maankäyttösektorin päästöjä.

Budjettiriihen päätöksin hallitus turvaa maatalouden ympäristötoimet ja kohdentaa tuen aktiiviseen toimintaan. Maatalouden ympäristökorvauksen vaje paikataan vuonna 2020, kuten hallitusohjelmassa sovittiin. Ensi vuonna tähän tarkoitukseen on varattu 88 miljoonaa euroa.

Suomalaisen ruoantuotannon näkökulmasta luonnonhaittakorvauksen merkitys on erittäin suuri. Viljelyn mahdollistaminen pohjoisissa olosuhteissa kannattavasti on koko Suomen etu. Luonnonhaittakorvauksen vaje paikataan vuonna 2020. On koko yhteiskunnan etu edesauttaa maatilojen elinvoimaisuutta ja pitää yllä maaseudun työllisyyttä. Tähän on varattu ensi vuoden budjetista 42 miljoonaa euroa.

Suomalaisen maatalouden edellytyksiä parannetaan teoilla ja vastuullisilla päätöksillä. Ruoantuottajien erittäin vaikea tilanne oli yksi merkittävä syy, miksi keskusta lähti hallitukseen vaalitappiosta huolimatta. Oppositiosta käsin kun ei pysty kuin kritisoimaan.

Hannakaisa Heikkinen (kesk.)

kansanedustaja, maidontuottaja

keskustan varapuheenjohtaja

Kiuruvesi