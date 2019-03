Lukijoilta: Keinot verotuksen alentamiseen

Verotammeko itsemme hengiltä? ”Verot köyhälistön verta juo” ja ”Verot valtion maksettaviksi!” eivät ole kovin uusia vaaliteemoja. Nyt on tullut esiin myös vaatimus ”Palkat valtion maksettaviksi!”. Tämä tapahtuu siten, että työttömät pannaan tekemään yrityksille töitä ilmaiseksi tai lähes ilmaiseksi. Se ei ole järkevää, sillä ilmaistyötä tekevät pakkotyöllistetyt eivät sitoudu työpaikkaansa, eivätkä tuota kunnollisia työsuorituksia. Jos työnantaja on maksavinaan palkkaa, niin työläinen on tekevinään työtä. He myös tarvitsevat ”työstään” huolimatta yhteiskunnan tukiaisia elääkseen ja elättääkseen perheensä.

Maamme kokonaisveroaste ei Euroopan sivistysvaltioihin verrattuna ole kovin korkea. Meitä varakkaammissa maissa, Ranskassa, Tanskassa, Belgiassa ja Ruotsissa, kokonaisveroaste on korkeampi. Ministeri Orpo linjasi Twitterissä, että talouskasvulla, yrittämisellä ja työnteolla lisätään hyvinvointia ja verotuloja.

Verotulojen lisääntymiseen ja sitä kautta veroasteen alentamiseen päästään muutamalla, varsin yksinkertaisella toimenpiteellä.

Ensinnäkin yritykset palkkaavat pätkätyöläisten sijaan ensisijassa vakituisia työntekijöitä, jotka voivat sen pohjalta suunnitella elämäänsä ja lisätä kotimarkkinoita hyödyttävää kulutustaan. Nämä vakituiset työntekijät tekevät tietenkin alansa mukaista kokonaistyöaikaa ylityökorvauksineen.

Toisekseen yritykset maksavat kansainvälisen kilpailun mukaista palkkaa, jolla työntekijä voi elää ja elättää perheensä. Näin hänestä tulee avustusten saajasta veronmaksaja, jolloin mm. työttömyyskorvaus-, toimeentulotuki- ja asumistukimenot kutistuvat.

Kolmanneksi sellaiset yritykset, start up’eja lukuun ottamatta, jotka eivät pärjää kilpailussa ilman valtion avustuksia, eivätkä täten ole markkinoiden kannalta tarpeen, tulisi markkinatalousmallin mukaisesti päästää konkurssiin. Tämän jälkeen tehokkaammat yritykset voivat täyttää syntyneen markkinaraon. Myöskään osingonmaksukykyiset yritykset eivät tarvitse veroeurojamme.

Neljänneksi sellaiset työttömät, joilla on halu työllistyä, mutta ammattitaitoa ei ole tai se on vanhentunut, pitäisi ohjata sellaisille kursseille, joissa saa koulutusta aloille, joissa on työntekijäpulaa. Parhaiten tällaista täsmäopetusta pystyisivät antamaan alan yritykset, jotka näin saisivat tarvitsemaansa työvoimaa. Koska uudet tulokkaat eivät tuota työnantajalle aluksi mitään, olisi tätä valvotusti tuettava.

Viidenneksi muualta Suomesta työpaikkapaikkakunnille tuleville henkilöille tulisi turvata säälliset asuinolosuhteet, että työntekijän kannattaisi muuttaa kotiseudultaan. Siihen voisi kuulua perheen tuonti työpaikkakunnalle, taikka taloudellinen mahdollisuus käydä kotona riittävän usein. Tämän tukeminen olisi tehokasta perhepolitiikkaa.

Kuudenneksi veronkierto eli ns. verosuunnittelu pitäisi saada asioihin. Konsernilainakikkailua pitää rajoittaa tehokkaasti. Myös veroparatiisit pitäisi kieltää, sillä se laajentaisi veropohjaa huomattavasti. Se tuskin toteutuu, koska toimittaja Lindroosin Panama-listan mukaan se koskisi niin monia maamme silmäätekeviä. ”Ei korppi korpin silmää noki.”

Kun työttömistä tulee työntekijöitä, tulee heistä riittävän palkan myötä avustusten saajien sijaan veronmaksajia. Veronkierron ehkäiseminen laajentaa veropohjaa. Kun tätä kautta yhteiskunnan tukien tarve vähenee ja veropohja laajenee, voidaan alentaa veroastetta. Varsinkin, jos ilmastoasioissa ei edetä jalat ilmassa ja pää pilvissä.

Veli-Pekka Isomäki

YTT, FM

Seinäjoki