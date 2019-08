Lukijoilta: Kansalaisten silmät avannut kommentti

Kiitän kansanedustaja Juha Mäenpäätä (ps.) siitä, että hän on yhdellä vieraslajikommentillaan avannut kansalaisten silmät.

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Sari Sarani kertoi 14.8., että KRP:llä on avaamatta yli 2 000 vihjeviestiä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisiin palkattiin 25 vihapuhepoliisia vuonna 2017, tutkimaan netissä ilmenevää vihapuhetta. Vihapuhetta ei ole mainittu rikoslaissa. Lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä tutkii ilmeisesti vain kymmenesosa tästä vihapuhepoliisimäärästä. Kyse on arvopohjasta. On arvotettu perussuomalaisten vihainen puhe tärkeämmäksi kuin lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Me kaikki tiedämme nämä omasta mielestään parempaa arvopohjaa edustavat tahot.

Mäenpään vieraslajipuhe on perustuslain antaman syytesuojan alainen, sen asian tutkiminen on sikälikin turhaa, että perussuomalaiset tullevat estämään asian etenemisen syytteeseen. Poliittinen poliisi, vihreätaustainen tutkinnanjohtaja, paljasti oman hölmöytensä kommentissaan Helsingin Sanomille. Tutkinnanjohtaja Hätönen lausui: ”esitutkinnassa kuullaan, mitä Mäenpää itse on kirjoituksillaan tarkoittanut.”

Rikoskomisario Hätönen pitää Mäenpään puhetta perinteisenä vihapuheena, eikä hän kuitenkaan ole kuullut Mäenpäätä, eikä tiedä mitä Mäenpää on puheellaan tarkoittanut.

Tavallisen kansalaisen silmissä tutkinnanjohtaja Hätösen puolueettomuus on asettunut siinä määrin kyseenalaiseksi, että hänen tulisi ymmärtää jäävätä itsensä tehtävästä. Ellei hän itse ymmärrä, niin esimiesten olisi aika toimia.

Kansanedustaja Mäenpää on nerokkaasti ajanut poliittisen poliisin ja punavihreät miinaan, johon he kävelivät ihan itse.

Poliisin toiminta osoittaa, että hännän heiluttaessa koiraa kiima voittaa järjen.

Kiitos Juha, kansalaiset kuittaavat äänestysuurnilla.

Hannu Akkanen

kunnanvaltuutettu (ps.)

Ilmajoki