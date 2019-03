Lukijoilta: Kansa äänestää – pulinat vaan eivät taida loppua

Vaaligallupit ennustavat menestystä vihervasemmiston puolueille. Nykyhallitus on onnistunut parantamaan työllisyysastetta ja katkaisemaan velkaantumiskehityksen. Meille on kuitenkin kerrottu, että on ollut ”huono hallitus”. Ennusteet lupaavatkin hallituspuolueille tappiota.

Johannes Virolaisen toteamus vaalituloksesta, ”kansa on puhunut ja pulinat pois”, ei taida pitää paikkaansa. Pulinat jatkuivat viime vaalien jälkeen. Turhien välikysymysten rumba käynnistyi heti. Varmaan pulinat jatkuvat näidenkin vaalien jälkeen.

Vihervasemmistopuolueet ovat ladanneet vaaleihin kovan ja hintavan lupausarsenaalin. Lisäksi mm. väestön ikääntyminen lisää talouden haasteita. Oppositio on kritisoinut, että nykyhallitus ei ole kuunnellut asiantuntijoita. Kuitenkin nyt itse sanovat, etteivät aio kuunnella talouden asiantuntijoita. Vaalilupausten rahoitusratkaisuksi ne lupaavat kiristää hyvätuloisten ja kaikkien yrittäjien verotusta sekä lisätä yrittäjien muita velvoitteita.

Yrittäjät kantavat jo nyt korkeat kustannukset, moninaisen byrokratian ja velvoitteet. Vaalilupausten perusteella luvassa on entistäkin kylmempää kyytiä. Iso osa työllistämisen vastuusta on pienillä yrityksillä. Luvatuilla poliittisilla toimilla yrittäjien toimintaedellytykset ja motivaatio ilman mutta heikkenevät.

Iso osa yrittäjistä on myös iäkkäitä, jos heille ei löydetä nuorempia jatkajia, yritykset loppuvat. Sukupolvenvaihdosten toteuttaminen tulee vaikeutumaan.

Onko verotuksessa kiristämisen varaa? Jo nyt 1 000 euron lisäpalkasta, käteen jään vajaa 500 euroa. Työnantaja kulut lisäpalkasta sivukuluineen ovat n.1 800. Veroluonteisiin kuluihin katoaa n.1 300 euroa. Kun työnantaja myy työn asiakkaalle, lisää hän siihen pakolliset kulunsa, katteen ja kaiken päälle 24 % arvonlisäveroa. Kyllä hintaa kertyy, pian koko talousprosessi on pelkää veroa. Ei ole ihme, että harmaa talous kiinnostaa.

Yrittäjää rasittavat lisäksi lukuisa määrä muita veroja ja julkisia maksuja. Paha tässä rehellisen yrittäjän on pärjätä. Liian ankara verotus estää taloudellisen toiminnan, aiheuttaa konkursseja, työttömyyttä, aivovientiä ja sillä on monia kielteisiä vaikutuksia.

Usein mainitaan vaaliteemana eriarvoisuuden vähentämien. Osa ei maksa veroja ja pieni osa väestöstä maksaa valtaosan veroista. Kaikki saavan samat palvelut, jotka rahoitetaan veroilla. Toiset saavat palvelut siis maksamatta ja toiset maksavat korkean hinnan.

Kärjistetysti voi kysyä, väheneekö vai lisääntyykö eriarvoisuus, jos entistä isompi osa saa palvelut maksamatta ja pieni osa väestöstä maksaa niistä entistäkin kalliimmin?

Demokratia on hieno asia. Sillä on kuitenkin myös huonoja puolia. Valtaosalla politikoista motiivi on ajaa jonkun taustalla olevan intressiryhmän etua. Suomen etu taitaa olla toissijainen.

Näyttää sltä, että politiikassa menestyy, kun mollaa päättäjiä ja lupaa kansalle yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Oppositiossa ei tarvitse vastata katteettomistakaan lupauksistaan eikä siitä onko hyvän asiaan toteuttamiseen realistisia mahdollisuuksia.

Järjestelmän heikkous on myös siinä, että vaalikaudessa ei onnistuta toteuttamaan merkittäviä uudistuksia. Tästä esimerkki on sote, jota useampi hallitus on yrittänyt.

Hallitusvastuu näyttää syövän kannatuksen ja usein valta vaihtuu. Isot uudistukset joudutaan aloittamaan alusta. Joitakin tärkeitä uudistuksia ei myöskään pysytä toteuttamaan siksi, että demokraattisesti valitun hallituksen ja eduskunnan valta on annettu ammattijärjestöille ja muille korporaatioille.

Olen pannut merkille, että ehdokkaissa on rahan jakajia ja yhden epäkohdan korjaajia. Taloudellisia lainalaisuuksia ei joko ymmärretä tai ne eivät ole ehdokkaalle tärkeitä.

Juhani Viitala

Kauhava