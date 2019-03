Lukijoilta: Kaikki kunnia maanviljelijälle

Haluan antaa kaiken kunnian maanviljelijöille. Maanviljelijät on juuri se kilta, joka on ollut aikojen alusta lähtien. Kaikkina aikoina he ovat ruokkineet meidät kaikki.

Joskus viljelysvuodet ovat onnekkaita. Joskus hyvin lyhyet kesät sekä sateet ja kylmyys vievät vuoden sadon. Eli sen, mitä me tarvitsemme: maidon, viljan, perunat, nauriit, lihan ja lämmittävät nahat.

Silloin joskus olemme saaneet olla kekseliäämpiä ravinnon hankinnassa. Olemme poimineet luonnosta marjoja ja sieniä, ja eläneet luonnon ehdoilla.

Mutta maanviljelijälle, tuolle talonpoika Paavolle, ovat menetykset usein olleet kohtalokkaita!

Kuinka selviytyä seuraavaan kauteen saakka? Mistä saada siemenvilja, siemenperunat ja muu, jos kaikki on jo syöty? Kuinka saada kasvaville lapsille pöytään se mikä ravitsee ja tarpeelliset vaatteet?

Tietenkin maanviljelijät ovat saaneet valtiolta tukia vaikeina aikoina, mutta suurin osa maanviljelijöistä tietää, etteivät tuet ole riittäviä. Huolen uurteet otsalla ja harmaat hiukset kertovat paljon maanviljelijän elämästä.

Kun muistamme kaiken tämän, ja huomioimme kuinka tärkeää omavaraisuus on, olen ainakin minä iloinen siitä mitä vähän aikaa sitten saatiin tietää: yli 40 uutta maanviljelijää on aloittanut tuotannon Pohjanmaalla! Kaikki tämä kaikista näistä vaikeuksista huolimatta. Rohkeasti he ovat valmiita viljelemään ja satsaamaan kotimaiseen tuotantoon. Ja ekoviljelyä tuntuu olevan ajankohtaista!

Vaikka emme ole enää agraariyhteiskunta, niin meidän tulee tukea maanviljelijöitämme jatkossakin. Se on sekä oikein, että tarpeen!

May-Gret Axell (kd.)

FM ja maanviljelijän tytär

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa