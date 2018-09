Lukijoilta: Kaikille tilaa riittää

Ilkka-lehti kirjoitti 3.9. eduskunnan puhemiehen Paula Risikon (kok.) puhuneen vapaaseurakunnan uuden konferenssitalon avajaisissa siitä, kuinka kristittyjä ollaan työntämässä kaappiin ja että uskosta ei saa enää puhua.

Väite on minusta hieman erikoinen, ja olisi mielenkiintoista kuulla sitä tarkennettavan. Millä tavalla kristittyjen uskonnonvapautta on tarkalleen ottaen loukattu Suomessa?

Kaikki kirkkokunnat mukaan lukien, Suomessa asuvista pitkälti yli 70 prosenttia on kristittyjä. Muihin uskontoihin kuuluvien ja uskonnottomien määrä on kasvanut viime vuosina, joten on luonnollistakin, että eri katsomukset näkyvät enemmän yhteiskunnankin toiminnassa.

Se, että muut näkyvät ja heidät otetaan huomioon, ei tarkoita, että se on meiltä kristityiltä pois.

Totta kai positiivinen uskonnonvapaus tulee muistaa, mutta se koskee myös muita kuin kristittyjä. Muutkin voivat kohdata tosi pahoja ennakkoluuloja uskonsa vuoksi, ja joskus jopa syrjintää paljon enemmän kuin kristityt.

Minusta kristinuskoon kuuluu myös toisten vakaumusten kunnioittaminen. Muiden katsomusten olemassaolo ei ole meille uhka.

Myös kristinusko itsessään on monimuotoinen ja aina uudistuva.

Joidenkin mielestä esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki kaventaa kristittynä elämisen mahdollisuuksia. Minusta se laajentaa niitä, kun yhä useampi kristitty voi toteuttaa kristillistä kutsumustaan elää rakastamansa ihmisen kanssa avioliitossa.

Tässäkään toisten tuleminen kaapista ulos ei tarkoita sitä, että joidenkin pitää mennä sinne sisään.

Erilaiset tavat tulkita kristinuskoa ja eri katsomukset voivat haastaa meitä, jotka olemme kasvaneet melko yhdenmukaisessa ympäristössä.

Kohtaamalla toisinajattelevia ja -uskovia omakin identiteetti selkiytyy. Ehkä oman uskon ja omien arvojen miettiminen ja sanoittaminen aiempaa rohkeammin rauhanomaisessa dialogissa onkin terveellinen haaste, jonka jokainen meistä voi turvallisin mielin ottaa vastaan.

Henna Salo

seurakuntapastori

eduskuntavaaliehdokas (vihr.)

Seinäjoki