Lukijoilta: Kaikella on aikansa

Kansamme on suurelta osin ihmeissään ja hämillään, kun media syöstää jatkuvasti ilmasto ym. saasteongelmaa tuutin täydeltä. Miljoonia tonneja valtavia jäätiköitä on valtameriin sulanut, aiheuttaen vedenpinnan nousua.

Paljon isoja valaskaloja on löytynyt kuolleina merien rantaan ajautuneina. Valtamerien kaloissa on havaittu suuret määrät muovijätettä ja muuta sulamatonta ainesta. Nämä saasteet ovat kulkeutuneet ihmisten ja eläinten ravintoketjuun, aiheuttaen pahoja ongelmia. Valtameret, ilmasto ja maa ovat saastuneet maailmanlaajuisesti ja saastuvat yhä vuorokauden jokaisena hetkenä.

Suomessakin on asian vuoksi noustu barrikadeille, jota teini-ikäisetkin vaativat asiaan pikaista korjausta. Nuorilla on huoli maailman pahenevasta saasteongelmasta. Voiko ihminen vielä tämän korjata vai onko jo liian myöhäistä?

Kirkoissa rukoillaan maailman puolesta, että elämä jatkuisi kuten ennenkin, ilman tällaisia ahdistuksia. Tämän päivän kirkko pyrkii kuitenkin miellyttämään ihmisen mielipiteitä enemmän kuin Raamatun totuuksia ja unohtaa ne ohjeet ja säädökset, jotka on asetettu ihmiskunnan hyväksi.

Pyhän Raamatun sanaa halutaan muuntaa maailman mieleiseksi, samalla maailmassa vaikeudet ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Raamattu, joka on Jumalan henkeytettyä sanaa alusta loppuun, on nämä tapahtumat ilmoittanut jo tuhansia vuosia sitten, kuinka tulee käymään. Ihmiset ovat hylänneet Jumalan antamat ohjeet ja säädökset, myös hänen kunnioittamisensa kaiken Luojana on syrjäytetty. Tilalle on otettu kehitysoppi, jota kouluissammekin totuutena opetetaan.

Raamattu sanoo: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki.” Jumala ei anna nimeänsä pilkattavan. Ihminen niittää sitä, mitä hän kylvää. Vakavia sanoja, juuri tälle aikakaudelle.

Kaikella on aikansa.

Antti Esala

Honkajoki