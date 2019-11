Lukijoilta: Kadoksissa olevat nuoret

Etsitään turvakoteja, sijaiskoteja, sijaismummoja ym., koska nuorisomme voi huonosti, 60 000 ei kuulu minnekään, ovat hukassa.

Tänne barbaarien maahan piti tulla oikein Italiasta opettamaan, että ”soita mummolle”. Kun hän haastatteli, oliko se 330 hengen otoksessaan, niin 31 prosenttia haastatelluista oli soittanut kerran tai vähemmän vuodessa. Voiko tämä olla mahdollista? Suomi on ainoa ”sivistyksellinen” maa, jossa isovanhemmat eivät kuulu perheeseen. Hei järki hoi, eihän näitä ihania lapsosia edes olisi olemassakaan ilman isovanhempia. Onko se tämän markkinatalouden vai minkä aiheuttama.

Ja lapsemme voivat huonosti, sillä heiltä puuttuu se oikea elämä – niin sanoi eräskin pikkutyttö, että pitäisi olla sellainen koti, missä olisi mummi, pappa, isä ja äiti. Nyt ei tällaista tahdo löytyä, kun on oikein neuvolassa kielletty isoäidille viemästä. Siis isoäidille, joka todella ja ainoastaan voi koko sydämestään rakastaa näitä pienokaisia, onhan heillä samat geenitkin. Ei kukaan vieras voi sitä korvata. Ja nykyäänhän ei lapsille ole kotona paljoa muuta kuin että heitä istutetaan niitten pelien ja videoitten ääreen. Ne eivät voi korvata sitä lämpöistä syliä, jota he saavat vain rakastavalta mummiltaan.

Ennen tätä villiä aikaa eläneitä, kasvaneita ja menestyneitä kun oli haastateltu ja kysytty, mikä on se voimavara, mikä on kannustanut tähän saavutukseen, on vastaus ollut: se mummola. Niin sanoi Koopkin, laulaja: ”Kun tarvitsin latautumista, menin mummolaan”. Nyt kun se on kielletty lapsilta.

Olisi aika suomineidonkin muuttaa tätä älykääpiöitten laatimaa lakia. Juuri sain tietoon, että eräskin pikkutyttö kun lähti mummolasta kotiin, oli sanonut, että hän haluaa mennä mummon kanssa auton alle ja lähteä niin siis pois tästä kylmästä pahasta maailmasta juuri rakastavan mummin kanssa.

Tänäkin aamuna setvittiin ja ihmeteltiin radiossa, mitä pitäisi tehrä tämän asian hyväksi, ei sanaakaan mummolasta, sanottiin kyllä sana rakkaudesta. Että tätä rataa.

Koko Suomen nuoriso huutaa mummoa. Sain noin 50 puheluakin päivässä. Ja olen saanut lohduttaa, että itsemurhankin ovat jättäneet tekemättä. Nyt olisi kiire korjata tämä asia, eikä tule kalliiksi ennen kuin kaikki lapsemme tekevät sen ikävissään. Jopa kolme murhaa tapahtuu joka päivä, yksikin on liikaa.

Leena Kivistö

Ähtäri