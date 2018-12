Lukijoilta: Jos on tarvetta, raideliikenne säilyy

Todelliseksi pitkäkestoiseksi saneerauksen kohteeksi on noussut VR. Näin siksi, kun varsinkin monet henkilöliikenteen junavuorot vaativat toimiakseen runsaasti valtion varoja.

Henkilöliikenteen junavuorojen vähentäminen tai yksityistäminen uhkaa entistä enemmän myös aluettamme, Haapamäki–Seinäjoki-raideliikennettä. Karsimisen varaa ei kuitenkaan nyt jo kovin vähissä junavuoroissa ole tai liikenne loppuu kokonaan.

Kuten lehdistä on luettu ja alueemmekin kuntapäättäjien kokouksista kerrottu, valtiovallan taholta on houkuteltu myös alueemme kaupunkeja ja kuntia erilaisiin hankkeisiin mukaan. Tarkoituksena on kartoittaa mm., kuinka junaliikenteen yrittäjävetoisuus tulevaisuudessa sujuisi.

Perimmäinen pyrkimys taitaa olla kuitenkin, että saataisiin radanvarsikuntia myös enemmän maksamaan kannattamatonta raideliikennettä tai ainakin maksajiksi tarvittaviin kunnostuksiin ja rakentamiseen.

Raideliikenteen yksityistämisen keinoin haetaan säästöjä valtiolle. Ensisijassa tähän on jo menty mm. sillä, että on poistettu kannattamattomia junavuoroja. Mutta aina on vaalit lähellä, joten tässäkin karsinnassa pitää tehdä politiikkaa. Paljon on vielä tappiota tuottavaa junaliikennettä jäljellä.

Pyrkimyksenä hallituksella on markkinaehtoisen kilpailun avaaminen joukkoliikenteen hoitamiseksi. Mutta halukkaita yrittäjiä ei ole helppo löytää kannattomille reiteille. Valtion tukieuroja tarvitaan, että yleiset liikenneyhteydet säilyvät maaseudullakin.

Mutta, mutta! Nämä liikenteellisetkin säästötoimet ja karsimiset johtuvat siitä, että me käytämme liian vähän junia ja linja-autoja. Näiden yleisten liikennemuotojen kilpailu asiakkaista on kova, ja juna jää yleensä tappiolle.

Oma auto tulee halvemmaksi ja joustavammaksi käyttää. Ainakin, jos on yksikin kaveri kyydissä. Siksi pitää päättäjienkin korostaa ilmakehää tuhoavasta vaikutuksesta. Laivat ja lentokoneet saastuttavat tuhatkertaisesti yksityisautoiluun verrattuna.

”Viisaat” päättäjät valehtelevat ja pelottelevat kansaa polttoaineita käyttävien autojen vaikutuksista esimerkiksi maapallon lämpiämiselle. Näin pohjustetaan autoilun ja polttoaineiden verotusten nostamista.

Monet niistäkin henkilöistä, jotka ovat eniten äänessä junavuorojen säilyttämisestä, eivät junaa koskaan käytä matkustusvälineenä. Ratkaiseva syy henkilöautolla liikennöintiin on se, kun juna- ja linja-autovuoroja ei ole. Jos on, niin aikataulut eivät ole käyttökelpoisia omien tarpeitten kanssa.

Hyvin harvoin esimerkiksi kuntapäättäjät käyttävät junia matkustaessaan, kun suuntaavat suuremmillakin porukoilla pääkaupunkiin.

VR on myös toki monissa tapauksissa syyllinen junien tyhjinä liikkumiseen. Aikataulut pitäisi laatia niin, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin työpaikkojen ja opiskelijoiden tarvetta. Näin mm. alueellamme Haapamäen radalla.

Kun olen seurannut henkilöjunien matkustajamääriä Seinäjoki–Haapamäki-radalla, ei se oikein hyvää kuvaa anna käyttömääristä. Useissa vaunuissa on aivan liian vähän matkustajia. Tyystin tyhjiäkin vaunuja on. Myös tavaraa ja puita kuljetetaan yhä suuremmilla kuormilla maanteillämme.

Jokaisen kannattaa mennä nyt itseensä. Jos asuu asemien läheisyydessä ja kokee junien säilymisen tärkeänä, niin pyritään käyttämään VR:n palveluja.

Pitäiis muitsaa, että kun junia käytetään, niin ne varmasti myös säilyvät raiteillamme yritysvetoisinakin. Vain junia käyttämällä osoitetaan niiden tarpeellisuus!

Junat pärjäävät nykyään entistä paremmin hintakilpailussakin. Se myös ihmetyttää, että yhä vähemmän näkee pitkiä puutavarajunia, mutta sitäkin enemmän puurekkoja maanteillä.

Pentti Hautala

Töysä