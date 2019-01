Lukijoilta: Jonakin päivänä se voit olla sinä

Lukijoilta: Pilotti toteutuu ja juna kulkee!

Saimme tällä viikolla iloisia uutisia siitä, että Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan esitykset on valittu mukaan raideliikenteen osto- ja velvoiteliikenteen kehittämispilottiin. Pitkään kestäneessä työssä on saavutettu tärkeä välietappi. Etelä-Pohjanmaa on yksi kolmesta valitusta pilottikohteesta. Lue lisää