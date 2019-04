Lukijoilta: Jälkilöylyt

Vaalipäivää edeltävänä lauantaina (13.4.) Ilkka-lehti julkaisi erästä puoluetta tukevan jutun: yksi seinäjokinen koulu oli valjastanut oppilaansa vaalityöhön ilmastonmuutoksen valjaissa.

Alle 9-vuotiaat lähtivät kantamaan kylttejä pitkin kaupungin katuja. Lieneekö koulu saanut luvan lasten vanhemmilta viedä lapset tämän aatteen kantajina julkisuuden valokeilaan, lasten kuvilla varustettuna?

Tapahtuma oli kohdennettu juuri vaalipäivää edeltävään päivään. Vedotaan lasten oikeuksiin saada terve ilmasto tulevaisuudessa.

Samana päivänä radion Ykkösaamussa entinen seinäjokinen kirkkoherra, nykyinen arkkipiispa oli haastateltavana kirkon suunnasta tänä päivänä. Lyhyesti: Kirkon tehtävä on auttaa vanhuksia ja syrjääntyviä. Se on ihan oikeaa julistamista, mutta mitä jäi kaipaamaan? Julistusta kirkon saarnatuolista kirkon tärkeimmästä tehtävästä: Kristuksen sovittavasta kuolemasta ristinpuulla. Tämä sanoma unohtuu saarnoissa kirkossamme (kirjoittajan mielipide).

Kolmas kohta tähän päivään: Yle on siirtänyt sunnuntai-illan ohjelmaan Nybergin ohjelmaa lyhentäen ohjelman Suden hetki, joka on otsikoitu tälle päivälle otsikolla: Avioero on taivaasta. Tämä ohjelma tunti ennen äänestysajan päättymistä. Tavoitteena siis aivopesu siitä, että avioerokin on Jumalan aiheuttama.

Juho Kössi

Seinäjoki