Lukijoilta: Jakeluyhtiön omistus ei vaikuta sähkönjakelun hintaan

Eliisa Panttila kirjoittaa Ilkassa 29.3. Carunan omistajuuden vaikutuksista sähkönsiirtomaksuihin. Näin vaalien alla olisi hyvä, että äänestäjien ja lukijoiden käytössä olisi oikeaa tietoa. Caruna ei ole olemassa olonsa aikana maksanut vielä yhtenäkään vuonna omistajilleen minkäänlaista osinkoa.

Yhteisöveroa maksoimme vuonna 2018 yhteensä 10,3 miljoona euroa. Tällä summalla olemme kirkkaasti Suomen 100 suurimman yhteisöveron maksajan joukossa ja Suomessa toimivista 77 sähkönjakeluyhtiöistä selvästi suurin veronmaksaja.

Sähkönjakeluyhtiön omistus ei vaikuta sähkönjakelun hintaan, ja hinnoittelua valvoo kaikkien jakeluyhtiöiden osalta Energiavirasto. Monelle voi olla yllätys, että suomalaiset omistavat yli 20 prosenttia Carunasta. Omistajia ovat Suomen suurin työeläkevakuutusyhtiö Keva, työeläkevakuuttaja Elo ja Suomen Valtion Eläkerahasto (VER) kansainvälisen eläkesijoittaja First State Investmentsin rahastojen kautta. Lisäksi omistajiin kuuluu toinen kansainvälinen eläkesijoittaja OMERS Infrastructure.

Vuonna 2013 eduskunnan säätämä sähkömarkkinalaki edellyttää sähkön toimitusvarmuuden parantamista merkittävästi. Vuoden 2028 jälkeen asiakkaille ei saa aiheutua taajama-alueilla yli kuuden tunnin ja haja-asutusalueilla yli 36 tunnin sähkökatkoja. Energiavirasto on arvioinut, että sähkönjakeluyhtiöt investoivat vuoteen 2036 mennessä yli 9 miljardia sähköverkon toimitusvarmuuden ja suorituskyvyn parantamiseen. Luotettavaa sähkönjakelua tarvitsevat kaikki kansalaiset, jotta arki on sujuvaa ja jotta kodit, koulut, sairaalat ja yritykset pysyvät sähköistettynä vuorokauden jokaisena tuntina.

Sähkönjakelussa maksetaan ensi sijassa sähköverkon olemassaolosta ja ylläpidosta eli sähkönkäytön mahdollistamisesta. Tästä johtuen suurin osa sähkönjakelusta syntyvistä kustannuksista on kiinteitä, joihin asiakas ei voi omalla sähkönkäytöllään vaikuttaa. Kaikkia asiakkaita on kohdeltava tasa-arvoisesti juuri tästä syystä ja hinnoittelun on oltava kustannusvastaavaa. Esimerkiksi kesämökille rakennettu sähköverkko aiheuttaa ylläpitokustannuksia, vaikka mökkiä ei käytettäisikään. Samalla tavalla tyhjillään olevasta asunnosta aiheutuu jatkuvasti kustannuksia, joista asunnon omistajan on huolehdittava.

Jyrki Tammivuori

varatoimitus- ja talousjohtaja

Caruna