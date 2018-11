Lukijoilta: Jääkäriliike versus SS-vapaaehtoiset

Olen lukenut Mauno Jokipiin Panttipataljoona-kirjan, mutta siitä on aikaa. Olen tuntenut elämäni aikana Suomessa kahdeksan SS-vapaaehtoista. Ja yhden Virossa.

Nyt sitten lukuohjelmassani on ollut Andre Swanströmin Hakaristin ritarit, Atena, 2018. Alaotsikkona: Suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikokset, 473 sivua.

Saksan jääkärimme 1915–1918 eivät vannoneet saksalaista sotilasvalaa, he allekirjoittivat asiakirjan, jossa he lupasivat ajaa Saksan asiaa. Valan Suomen tasavallalle he vannoivat helmikuussa 1918. Latvian Liepajan valakirkossa on muistotaulu, olen käynyt.

SS-vapaaehtoisemme 1941–43 vannoivat valan Adolf Hitlerille. Sen viimeinen lause kuului: ”Valani pidän, niin totta kuin Jumala minua auttakoon.”

Uusi kirja ei osoita yksilöidysti minkälaisiin sotarikoksiin SS-vapaaehtoisemme olisivat syyllistyneet. Viitteitä on saksalaisten julmuuksista siviiliväestöä kohtaan. Niihin viittaa myös Jokipiin 1968 ilmestynyt teos.

Nuorukaisemme saivat SS-ideologiaan liittyvää koulutusta. Sotajoukon jäseninä heillä ei ollut suuria mahdollisuuksia käyttäytyä eri tavalla kuin muu joukko, yksi kertoo kirjassa ampuneensa ohi teloitustilanteessa.

Sotaretkiltä palanneet sotilaat eivät ole kotikulmilla kertoneet sodan kaikki puolia. Yksi minulle kerrottu tarina on jäänyt erityisesti mieleen, jatkosodan perääntymisvaiheen ajalta, kesältä 1944.

Neljän sotilaan ryhmä oli jäänyt hyökkäävien venäläisten taakse, harhailujen jälkeen löysivät omansa. Pyysivät ruokaa, neuvottiin kenttäkeittiön paikka, lupasivat palata syötyään. Metsäpolulla tulikapteeni vastaan pistooli kädessä. ”Karkureita”, huusi. Vaarallinen tilanne. Ryhmän alikersantti ampui kainalosta konepistoolilla kapteenin. Vannottiin vala, tästä ei puhuta.

Yksi SS-vapaaehtoinen totesi tuskaisesti, etteivät saksalaiset osanneet käyttäytyä ihmisten lailla niissä maissa, jotka olivat miehittäneet. Toinen ihmetteli saksalaisia ympäri Eurooppaa, Afrikassakin. Kuljetuskapasiteettia käytettiin ihmisten kuljettamiseen tuhoamisleireille.

Huomasin, että SS-vapaaehtoiset suhtautuivat myötämielellä Baltian maiden vapausliikkeisiin 1980-luvun lopulla. Välitin Veljesapu/Etelä-Pohjanmaan tukirahan metsäveli Alfred Käärmannille.

Kirjan hyytävimmät kohdat ovat Tölzin SS-upseerikurssilta vuonna 1943. Saksan armeija oli kärsinyt tappion Stalingradissa ja Neuvostoliiton joukot etenivät kohti Saksan rajoja. Himler kävi kurssilaisille puhumassa pariinkin otteeseen Suur-Germaniasta.

Pataljoona hajotettiin kesällä 1943, ja upseerikurssilaisetkin palasivat Suomea puolustamaan. Kirjan parasta antia ovat henkilökuvat erilaisista sotureista.

Yle Areenassa on 10 jaksoa Vietnamin sotaa. Se osoittaa perusteellisesti, mihin kaikkeen nuoret miehet voivat joutua osallistumaan poliittisten johtajien päätöksillä. Ja siviiliväestö on sodan koneiston jaloissa. ”Jumalan nuorta siemenviljaa” ovat nuorukaiset kaikkina aikoina, kaikissa maissa, naisetkin. Heidät uhrataan sodan alttarille.

Pentti Kangasluoma

Lapua