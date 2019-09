Lukijoilta: Itsetietoisuus on itsensä tuntemista

Lukijoilta: Puunkorjuun kalustossa paljon parannettavaa

Metsiin kohdistuva keskustelu käy Suomessa kiivaana. Ilmassa sinkoilee monenlaisia väittämiä, että kasvaako metsämme siinä määrin kuin nyt kaavaillaan. Tiedossahan on, että nyt on useita uusia sellutehdashankkeita vireillä, lähinnä Pohjois-Suomeen. Pisimmällä ollaan Kemissä, missä se on jo suunnitteluasteella. Lue lisää