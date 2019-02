Lukijoilta: Iso Saapasnevan tuulivoimalahanke kuohuttaa Lappajärvellä

Lappajärven kunta suunnittelee megaluokan tuulivoimalaa Iso Saapasnevalle, Lappajärven pohjoisosaan, Evijärven rajan tuntumaan. Suunnitteilla on 7–10 voimalan alue, jossa kunkin voimalan kokonaiskorkeus olisi 300 metriä ja teho 6–10 MW. Voimalat olisivat suurimpia, mitä koskaan on minnekään rakennettu.

Hankkeen tuulivoimayhtiö on saksalainen ABO Wind, joka tekee vuokraussopimuksia paikallisten maanomistajien kanssa.

Kun kunnan suunnitelmat keväällä 2017 vuotivat julkisuuteen, hanketta vastustavaan adressiin kerättiin 1 121 nimeä lappajärveläisten, evijärveläisten ja alueen kesäasukkaiden toimesta. Adressi toimitettiin kuntaan, mutta se ei estänyt hankkeen etenemistä. Kesällä 2018 kunnanhallitus päätti YVA-menettelyn ja kaavoituksen käynnistämisestä äänin 3–3, yhden äänestäessä tyhjää ja puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Nyt vuonna 2019 hanketta jatketaan yhdistetyllä yleiskaavoitus- ja YVA-menettelyllä; osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on julkistettu ja kaavaehdotus on luvattu nähtäville helmikuun aikana.

Kuntalaiset lähettivät tammikuussa kunnanvaltuustolle vetoomuksen, jotta kaavoitusprosessi keskeyttäisiin tai otettaisiin edes valtuustokeskusteluun valtuustoaloitteella. Vetoomuksen allekirjoitti muutamassa tunnissa 175 ihmistä. Vetoomuksen lähettämisen jälkeen kävi ilmi, että valtuustossa ei ollut juurikaan tietoa koko hankkeesta, saati että siitä olisi käyty mitään keskustelua.

Voimala-aluetta suunnitellaan 1–2 kilometrin etäisyydelle lähimmästä asutuksesta Lappajärven pohjoiseen järvenrantamaisemaan, vaikka aluetta ei ole osoitettu maakuntakaavassa tuulivoimala-alueeksi eikä Valtioneuvoston tuulivoimarakentamista koskevaa ohjeistuksesta ole noudatettu.

Voimaloiden vaikutusalueella on runsaasti karja- ja turkistiloja, ja infraäänen vaikutus ihmisiin ja tuotantoeläimiin huolestuttaa asukkaita niin Lappajärven, Evijärven kuin Vetelinkin puolella.

Voimaloiden myötä on uhattuna yksi viimeisiä neva-alueita seudulla sekä useita talkoilla rakennettuja, suosittuja retkeilyreittejä ja –kohteita: Vanhavuori–Ammeskallion kuntopolku, Vanhavuoren näkötorni sekä Pihlajalammen alue kallioineen.

Lappajärven kunnan asukkaita, kesäasukkaita ja matkailuyrittäjiä hämmentää erityisesti kunnan sekava kaavoituspolitiikka siihen nähden, että kunta markkinoi itseään matkailu- ja lomailupitäjänä.

Lappajärvi on Euroopan suurin meteoriittikraatterijärvi, ja alueen geologinen ainutlaatuisuus on kiistaton vetovoimatekijä. Koko Järviseudun alueella panostetaan tällä hetkellä voimakkaasti matkailuun Kraatterijärvi-brändin alla, ja Lappajärven kunnalla itsellään on tällä hetkellä käynnissä useita matkailun kehittämishankkeita. Näistä yksi on Lappajärven Geopark-hanke, jolla tavoitellaan Unescon Global Geopark –statusta.

Kunta on panostanut runsaasti Halkosaaren/Välijoen matkailu- ja virkistyskäyttöön (Välijoen kanava, Kyrönsaari siltoineen). Suurvoimala-alue keskellä Järviseudun matkailun kärkialuetta vetäisi maton jalkojen alta niin matkailuyrittäjiltä kuin loma-asunnon omistajiltakin. Tonttien ja kiinteistöjen arvot tulisivat laskemaan huomattavasti.

ABO Wind kertoo tällä hetkellä myyntipuheissaan maanomistajille, että ”kunta on myönteinen hankkeelle”.

Väittämä on erikoinen, jos kunnanhallituksen äänestystulos oli vain 3–3 yhden äänestäessä tyhjää, ja valtuusto ei ole käsitellyt vielä asiaa lainkaan. Lappajärvellä kysytään aiheellisesti: Mistä on kyse?

Kaisu Huhtala

EI tuulivoimaa Lappajärvelle -ryhmän puolesta